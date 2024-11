Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Spalletti e Shevchenko in Hall of Fame: i campioni a Coverciano

Spalletti e Shevchenko in Hall of Fame, cerimonia a Coverciano a Firenze.

Con Luciano Spalletti e Andriy Shevchenko, riconoscimento per Daniele De Rossi, Ariedo Braida, Roberto Boninsegna, Valentina Giacinti. Premio alla memoria per Agostino Di Bartolomei, Vincenzo D’Amico e Manlio Scopigno.

Premio intitolato a ‘Davide Astori’, a Santo Rullo per il suo progetto ‘Crazy for Football’.

Dodicesima edizione della Hall of Fame all’auditorium di Coverciano. Riconoscimento per il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti; il campione del mondo 2006 Daniele De Rossi; il Pallone d’oro 2004, Andriy Shevchenko; il dg di quello stesso Milan, Ariedo Braida; il vicecampione del mondo nel 1970 Roberto Boninsegna, che fu autore del gol in finale contro il Brasile, e la ‘ragazza mondiale’ del 2019, l’azzurra Valentina Giacinti.

È motivo di grande orgoglio – ha sottolineato il presidente federale Figc Gabriele Gravina – consegnare i riconoscimenti a questi protagonisti straordinari. La Hall of Fame è un simbolo di affetto e di ammirazione per coloro che hanno segnato la storia del calcio italiano: celebriamo il loro esempio, che va anche oltre la natura tecnica”.

Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurro: “Per avere idea di dove si debba andare in futuro, bisogna conoscere il passato: questo vuol dire fortificare il senso di appartenenza, che proprio nello sport può fare la differenza”.

HALL OF FAME, XII EDIZIONE: I PREMIATI

Calciatore italiano: Daniele De Rossi

Allenatore: Luciano Spalletti

Calciatore straniero: Andriy Shevchenko

Calciatrice: Valentina Giacinti

Veterano: Roberto Boninsegna

Dirigente: Ariedo Braida

Premi alla Memoria: Agostino Di Bartolomei, Vincenzo D’Amico, Manlio Scopigno

Premio ‘Davide Astori’: Santo Rullo per il progetto ‘Crazy for Football’