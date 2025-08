Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Torna in maglia viola il 30enne portiere Luca Lezzerini.

Ha firmato un contratto che lo legherà al club viola fino al 30 giugno 2026 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 30 giugno 2028.

Lezzerini, cresciuto nel settore giovanile gigliato, torna in viola dopo 8 anni e dopo aver collezionato 6 presenze in serie A con la maglia del Venezia e quasi 160 presenze in serie B tra Avellino, Venezia e Brescia.