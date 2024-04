Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Volley playoff scudetto, semifinale Scandicci-Milano.

Volley playoff scudetto, prima gara di semifinale tra Savino del Bene Volley Scandicci e Allianz Vero Volley Milano sabato 6 aprile alle ore 20.30 a Palazzo Wanny di Firenze.

Ed è grande sfida tra le toscane con Ekaterina Antropova in grande forma e Paola Egonu in altrettanta grande forma.

Con diretta tv Rai Sport e Sky Sport.

Volley femminile reduce dall’incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni.

Scandicci, tecnico Massimo Barbolini, contro Milano, tecnico Marco Gaspari, sfida che si ripete. Già semifinale scudetto la scorsa stagione, allora vinta dalle milanesi.

Prima gara quella a Palazzo Wanny sabato 6 aprile in una serie al meglio delle tre partite per accedere alla finale scudetto. Milano ha chiuso la regular season di serie A1 al terzo posto a quota 60 alle spalle di Scandicci, seconda in classifica a quota 63.

Milano accede alla semifinale dopo aver battuto Pinerolo. Scandicci accede alla semifinale dopo aver battuto Vallefoglia.

Milano attesa alla finale di Champions League, finale tutta italiana con Conegliano.

Una semifinale con protagoniste tra le migliori giocatrici al mondo. Con le due formazioni protagoniste, dopo essersi affrontate nelle semifinali dello scorso campionato e nella Final Four della Coppa Italia di questa stagione. Ventisettesimo confronto ufficiale tra Savino Del Bene Volley e Vero Volley Milano.

Il bilancio dei precedenti ad oggi è favorevole a Milano, 14 vittorie contro le 12.