Minorenne travolto da un’auto a Bagno di Gavorrano: in elisoccorso al Meyer

GAVORRANO – Incidente nella serata di oggi (2 agosto) a Bagno di Gavorrano.

Un minore, per una dinamica al vaglio delle forze dell’ordine, è stato travolto da un’auto in via Giuseppe Verdi poco prima delle 19.

Per l’intervento sanitario è stato allertato l’elisoccorso Pegaso, oltre all’arrivo di auto medica di Grosseto e Misericordia di Grosseto. L’elicottero ha trasportato il minore in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all’ospedale pediatrico Meyer.