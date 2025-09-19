Accessibilità e inclusione, successo a Follonica per l’edizione 2025 di ‘Un mare senza barriere’

FOLLONICA – Domenica scorsa (14 settembre) si è conclusa a Follonica l’edizione 2025 di Un Mare Senza Barriere il progetto che ha reso possibile a persone con disabilità di vivere un’esperienza autentica di snorkeling in mare aperto, direttamente dalla spiaggia pubblica, in totale sicurezza e gratuitamente.

Realizzato dalla Società Nazionale Salvamento – Sezione di Follonica con il sostegno del Comune di Follonica, il progetto ha rappresentato per quasi due mesi un punto di riferimento per famiglie, residenti e turisti che hanno trovato in questa iniziativa un modello di accessibilità e inclusione unico nel suo genere.

I numeri dell’edizione 2025

Nel corso dell’estate, gli utenti sono arrivati da tutta Italia: il 19,5% proveniva dalla provincia di Grosseto, mentre la grande maggioranza (80,5%) da altre province toscane e regioni italiane. Il progetto ha accolto persone con diverse forme di disabilità: 36,6% disabilità intellettive e cognitive; 24,4% disturbi dello sviluppo; 17,1% disturbi dell’umore o psichiatrici; 14,6% disabilità motorie; 9,8% disabilità psichiche (disturbi del comportamento); 7,3% disabilità comunicative o del linguaggio; 7,3% Sla, 7,3% Parkinson, 7,3% esiti da ictus; 2,4% disabilità sensoriali (uditive o visive) e neurologiche.

Un dato particolarmente significativo riguarda i casi di multi-disabilità, che hanno rappresentato il 61% del totale dei partecipanti, confermando l’universalità e l’adattabilità del progetto.

Un modello di inclusione

“Un Mare senza barriere è una delle esperienze più belle che la nostra sezione abbia mai portato avanti – dichiara Giorgio Lolini, presidente della Società Nazionale Salvamento – Sezione di Follonica – . Abbiamo accolto decine di utenti, dai bambini di 6 anni fino ad adulti di oltre 70 anni, provenienti non solo dalla provincia di Grosseto, ma anche da altre zone della Toscana e da diverse regioni italiane.

Abbiamo lavorato con persone con disabilità motorie, intellettive e cognitive, psichiche, comunicative e neurologiche, spesso in condizioni di multi-disabilità. Nonostante il maltempo che ha limitato alcune giornate di agosto, siamo riusciti a erogare il servizio a tanti partecipanti, regalando momenti di gioia, emozione e dignità.

Il valore aggiunto di questo progetto è stato il suo approccio Just in Time: gli utenti hanno potuto vivere lo snorkeling senza alcun addestramento preventivo, ma solo grazie a un briefing in loco. Voglio fare un plauso ai nostri operatori, che con pazienza, professionalità ed empatia sono riusciti in pochi minuti a guidare utenti anche molto difficili a indossare la maschera e fare snorkeling, sorprendendo spesso persino i genitori, inizialmente scettici sulla riuscita”.