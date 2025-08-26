29.8 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno provveduto a far in modo che il veicolo potesse riprendere la normale circolazione

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Bloccati con l'auto sul monte Argentario: soccorsi dai carabinieri forestali
MONTE ARGENTARIO – Restano bloccati con l’auto nelle zone impervie e di difficile accesso del monte Argentario: soccorsi dai carabinieri. 

I forestali del nucleo di Orbetello sono intervenuti a seguito di richiesta della centrale operativa a Sguazzatoio nel comune di Monte Argentario, per prestare soccorso a due turisti e alla loro figlia.

Questi, infatti, essendosi inoltrati nella parte centrale del promontorio dell’Argentario e avendo percorso una strada notevolmente dissestata e senza sfondo con la propria autovettura, non riuscivano a ripercorrerla in senso contrario a causa della forte pendenza e del fondo sdrucciolevole. Nonostante le numerose difficoltà dovute alla strada molto impervia e alle temperature elevate, i militari sono riusciti a raggiungere la famiglia con la quale, nel frattempo, si tenevano in costante contatto telefonico per assicurarsi delle loro buone condizioni di salute.

Dopo le necessarie valutazioni, tramite la locale centrale operativa, è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a far in modo che il veicolo potesse riprendere la normale circolazione.

