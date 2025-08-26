Bloccati con l’auto sul monte Argentario: soccorsi dai carabinieri forestali

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTE ARGENTARIO – Restano bloccati con l’auto nelle zone impervie e di difficile accesso del monte Argentario: soccorsi dai carabinieri.

I forestali del nucleo di Orbetello sono intervenuti a seguito di richiesta della centrale operativa a Sguazzatoio nel comune di Monte Argentario, per prestare soccorso a due turisti e alla loro figlia.

Questi, infatti, essendosi inoltrati nella parte centrale del promontorio dell’Argentario e avendo percorso una strada notevolmente dissestata e senza sfondo con la propria autovettura, non riuscivano a ripercorrerla in senso contrario a causa della forte pendenza e del fondo sdrucciolevole. Nonostante le numerose difficoltà dovute alla strada molto impervia e alle temperature elevate, i militari sono riusciti a raggiungere la famiglia con la quale, nel frattempo, si tenevano in costante contatto telefonico per assicurarsi delle loro buone condizioni di salute.

Dopo le necessarie valutazioni, tramite la locale centrale operativa, è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a far in modo che il veicolo potesse riprendere la normale circolazione.