Daino rimane aggrovigliato nella rete di recinzione: salvato dai vigili del fuoco

MONTEROTONDO MARITTIMO – I vigili del fuoco del distaccamento di Follonica sono stati chiamati a soccorrere un daino rimasto incastrato all’interno di una recinzione nelle cave di Montioni nel comune di Monterotondo Marittimo.

L’animale, nel tentativo di oltrepassare il perimetro, era rimasto bloccato con la corona delle corna in un filo di recinzione, presumibilmente elettrificato ma risultato non funzionante, rimanendo completamente immobilizzato e in evidente difficoltà.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno operato con cautela per evitare ulteriori traumi al daino, riuscendo a liberarlo dal groviglio di fili. Una volta svincolato, l’animale incolume si è immediatamente allontanato, facendo ritorno nell’area boschiva.