Droga di ogni tipo per lo spaccio in Maremma: arrestato un pusher

GROSSETO – Nella tarda serata di ieri (5 agosto), la Squadra Mobile di Grosseto ha arrestato un uomo già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di droga.

L’operazione è scattata dopo che gli investigatori avevano ricevuto una segnalazione su un’attività di spaccio in una zona periferica del capoluogo maremmano, condotta da un individuo alla guida di un’auto bianca.

Dopo mirati appostamenti, l’uomo è stato rintracciato e fermato in città. Durante il controllo ha mostrato evidente nervosismo, ripetendo più volte agli agenti di non avere nulla di illegale. Le perquisizioni personale, veicolare e domiciliare hanno però smentito le sue dichiarazioni: la polizia ha sequestrato 669 grammi di hashish, 226 grammi di marijuana, 712 grammi di eroina, oltre a cinque confezioni di metadone, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una macchina per il sottovuoto. Rinvenuta anche una somma in contanti pari a 17320 euro, considerata provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e trasferito al carcere di Grosseto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La prefetta Paola Berardino ha espresso soddisfazione per l’operazione: “Mi congratulo con il questore per la brillante attività condotta dalla Squadra Mobile, che testimonia la professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Questo intervento conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, un reato che mina la sicurezza e la salute dei cittadini”.