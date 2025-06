Finisce in ospedale dopo il fuori strada sulla provinciale Capalbio – Marsiliana

Getting your Trinity Audio player ready...

ORBETELLO – Nella notte scorsa i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi lungo la Strada Provinciale Capalbio – Marsiliana, nel comune di Orbetello.

Il sinistro ha coinvolto un solo veicolo, uscito autonomamente di strada per cause in corso di accertamento. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno proceduto con le operazioni di messa in sicurezza e hanno estratto dall’abitacolo il conducente, un uomo residente a San Donato, rimasto incastrato all’interno del mezzo.

Il ferito è stato affidato alle cure del personale della Croce Rossa Italiana di Capalbio per il trasporto al Misericordia di Grosseto dove è arrivato in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Porto Santo Stefano, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.