15.5 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Follonica, ancora un abuso edilizio scoperto da carabinieri forestali e polizia locale

Scoperto un cantiere edile senza alcuna autorizzazione e ubicato in un terreno agricolo: in tre segnalati all'autorità giudiziaria

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Follonica, ancora un abuso edilizio scoperto da carabinieri forestali e polizia locale
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Ancora un abuso edilizio scoperto da carabinieri forestali e polizia locale nel corso di controlli coordinati finalizzati al contrasto degli illeciti in danno del territorio e del paesaggio.

Durante un sopralluogo finalizzato al regolare smaltimento dei rifiuti, i militari hanno scoperto un cantiere edile ubicato in un terreno agricolo, nel quale erano in corso attività di trasformazione di un annesso in un immobile ad uso abitativo.

Il manufatto originario, ovvero una piccola capanna a servizio del terreno coltivato, era stato completamente demolito ed era in corso di ricostruzione in mattoni e cemento, senza alcun titolo abilitativo e senza alcun progetto. 

I militari hanno segnalato all’autorità giudiziaria a vario titolo tre soggetti responsabili dell’abuso e il Gip ha emesso la misura cautelare del sequestro preventivo affinché il manufatto non venisse ulteriormente ampliato e dunque il reato non venisse portato ad ulteriori conseguenze.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.5 ° C
16.2 °
14.1 °
72 %
2.1kmh
0 %
Ven
14 °
Sab
17 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1543)ultimora (1438)sport (63)demografica (42)attualità (15)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati