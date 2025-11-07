Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Ancora un abuso edilizio scoperto da carabinieri forestali e polizia locale nel corso di controlli coordinati finalizzati al contrasto degli illeciti in danno del territorio e del paesaggio.

Durante un sopralluogo finalizzato al regolare smaltimento dei rifiuti, i militari hanno scoperto un cantiere edile ubicato in un terreno agricolo, nel quale erano in corso attività di trasformazione di un annesso in un immobile ad uso abitativo.

Il manufatto originario, ovvero una piccola capanna a servizio del terreno coltivato, era stato completamente demolito ed era in corso di ricostruzione in mattoni e cemento, senza alcun titolo abilitativo e senza alcun progetto.

I militari hanno segnalato all’autorità giudiziaria a vario titolo tre soggetti responsabili dell’abuso e il Gip ha emesso la misura cautelare del sequestro preventivo affinché il manufatto non venisse ulteriormente ampliato e dunque il reato non venisse portato ad ulteriori conseguenze.