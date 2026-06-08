Fuori strada con l’auto che poi prende fuoco: illeso il conducente

GROSSETO – – Poco dopo la mezzanotte di oggi, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Grosseto è intervenuta sulla strada provinciale Castiglionese, all’altezza dell’incrocio con la strada provinciale del Cristo, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Grosseto, intervenuti sul posto, un’autovettura è uscita di strada e, a seguito dell’urto, ha preso fuoco.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, l’occupante del veicolo era già fuori dall’abitacolo. Sul posto era presente anche personale sanitario che ha provveduto alla valutazione delle condizioni dell’uomo alla guida.

L’intervento dei vigili del fuoco è consistito nello spegnimento dell’incendio che ha coinvolto l’autovettura e nella successiva messa in sicurezza dell’area.