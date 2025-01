Gesù Bambino rubato a Grosseto: sparito dal presepe del Comune

Getting your Trinity Audio player ready...

Gesù Bambino rubato a Grosseto, la statua del Bambinello sparita dal presepe del Comune.

Il Comune di Grosseto presenta denuncia.

A renderlo noto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “La scorsa notte alcuni vandali hanno portato via la statua del Gesù bambino dal presepe allestito dai frati francescani nel portico del Municipio. Un fatto gravissimo, che dimostra quanto ancora ci sia da lavorare nella diffusione dell’educazione civica, nel rispetto per il prossimo e per le più elementari regole del vivere quotidiano. Il presepe è un simbolo sacro, di fratellanza, unione, amore universale. È l’emblema delle feste natalizie. Sono veramente colpito e rammaricato.

Il Municipio è dotato di telecamere: confido nel buon lavoro dei nostri agenti affinché vengano individuati immediatamente i responsabili di quanto avvenuto. Non sarà semplice, visto che immagino si siano mossi a volto coperto, da codardi quali sono. Ma non si sa mai: sperare non costa nulla. Purtroppo andiamo a chiudere queste festività con una nota amara”.

Fausto Turbanti, presidente Consiglio Comunale: “Non appena sono venuto a conoscenza della notizia, in qualità di referente del palazzo municipale ho sporto denuncia presso il comando della Polizia municipale, atto prodromico necessario per consentire agli inquirenti di avviare le indagini e accedere al capillare sistema di videosorveglianza, installato già nel corso del primo mandato Vivarelli Colonna, per cercare di individuare il responsabile del furto”.

Chi ha portato via la statua ha compiuto un gesto indegno e irrispettoso, sia delle istituzioni, sia della chiesa, che non voglio far cadere nel nulla. È una cosa seria e come tale deve essere trattata. Per fortuna possiamo contare su una rete di telecamere di ultimissima generazione e altissima tecnologia che conosco molto bene, visto che l’installazione è iniziata nei primi 5 anni della nostra amministrazione. Per questo sono certo che le immagini permetteranno ai nostri agenti di individuare il colpevole o i colpevoli di tale atto. Ci tengo a ringraziare la Polizia Municipale per il lavoro che svolge ogni giorno e la società che ci ha fornito un sistema di videosorveglianza davvero all’avanguardia. Il presepe era stato allestito dalla parrocchia di San Francesco d’Assisi in occasione dei 100 anni del ritorno dei frati francescani a Grosseto, in collaborazione con l’amministrazione comunale”.