Grosseto, alberi caduti danneggiano auto in sosta

GROSSETO – Ancora interventi legati al maltempo sulla provincia di Grosseto che ha causato problemi legati ad alberi resi pericolanti o abbattuti, piccoli smottamenti ed allagamenti.

Da segnalare che alle 2,30 di oggi (22 agosto) un pino si è abbattuto su un’autovettura in sosta a Principina a mare senza causare feriti. La squadra ha provveduto a rimuovere la pianta. Inoltre, alle 5,30 circa di oggi i vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti in città a seguito della caduta di una pianta di grosse dimensioni in via Mercurio, all’angolo con via Platino.

L’albero, durante la caduta, ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione e ha colpito un’autovettura di servizio dell’Acquedotto del Fiora. Altre tre vetture in sosta sono state solo sfiorate senza riportare, all’apparenza ,danni significativi.

I vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione della pianta e alla messa in sicurezza della sede stradale.

Sul posto oltre i vigili del fuoco, presente una pattuglia della polizia stradale e personale Enel. Non si registrano feriti.