Firenze
lunedì 2 Marzo 2026
Perde il controllo della moto e si schianta: 40enne in elisoccorso in ospedale

L'incidente si è verificato lungo la Strada Regionale Maremmana, nel comune di Pitigliano intorno alle 10,30 di oggi (1 marzo)

Cronaca
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

PITIGLIANO –  Paura nella mattinata di oggi lungo la Strada Regionale Maremmana, nel comune di Pitigliano, per un brutto incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista. L’allarme alla centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 10,30, mettendo in moto la macchina dei soccorsi per prestare assistenza a un uomo di 40 anni rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo.

Sul posto è intervenuta immediatamente l’automedica di Pitigliano per le prime cure sul posto, ma la dinamica del sinistro e la necessità di un trasferimento rapido hanno spinto i sanitari a richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Pegaso 2 è atterrato in zona e, dopo la stabilizzazione del ferito, ha provveduto al trasporto del quarantenne verso il pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’uomo è stato preso in carico dai medici del capoluogo maremmano in codice giallo. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità sulla regionale, particolarmente trafficata in questo periodo, e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che al momento non sembrerebbe vedere coinvolti altri veicoli.

© Riproduzione riservata

