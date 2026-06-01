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Perde il controllo dell’auto e si ribalta: madre in ospedale, illesa una bambina di 10 anni

Soccorsi in azione nelle prime ore di oggi (1 giugno) lungo la Strada Provinciale 32. Un altro incidente meno grave a Scarlino

Cronaca
REDAZIONE
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Perde il controllo dell'auto e si ribalta: madre in ospedale, illesa una bambina di 10 anni (foto vigili del fuoco)
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MANCIANO – Paura e soccorsi in azione nelle prime ore di oggi (1 giugno) lungo la Strada Provinciale 32, nel tratto di collegamento tra Farnese e Manciano, a causa di un brutto incidente stradale che ha visto coinvolte una mamma e la sua bambina di 10 anni.

A lanciare l’allarme è stato un militare dell’arma dei Carabinieri che, trovandosi a transitare casualmente lungo la provinciale, ha notato la vettura incidentata e ha immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto sono confluite in forze le squadre dei vigili del fuoco volontari di Manciano, i sanitari del 118 e una pattuglia del Nucleo radiomobile di Pitigliano per i rilievi di legge.

La dinamica del sinistro ha destato subito forte preoccupazione: l’auto si è infatti ribaltata sulla carreggiata, finendo la sua corsa adagiata sul lato guida. La bambina è riuscita a uscire autonomamente e miracolosamente dalle lamiere prima del sopraggiungere dei soccorritori; i sanitari l’hanno subito presa in consegna e, pur non avendo riscontrato traumi evidenti, l’hanno sottoposta a tutti i controlli del caso. È rimasta invece bloccata all’interno dell’abitacolo la madre, che si trovava al volante. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con grande cautela per estrarre la donna, rimasta sempre cosciente ma dolorante, affidandola poi all’equipe del 118 per la stabilizzazione e il successivo trasporto d’urgenza in ospedale. Restano ancora al vaglio delle autorità competenti le esatte cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

La cronaca stradale della provincia registra purtroppo anche un altro sinistro, avvenuto nella prima serata di ieri (31 maggio) nel territorio comunale di Scarlino. Poco prima delle 19 la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stata attivata per uno scontro tra un’auto e una moto verificatosi in via Scarlinese, nella frazione del Puntone. Sul luogo dell’impatto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia. Ad avere la peggio è stata una donna di 32 anni, che ha riportato traumi di media gravità ed è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

© Riproduzione riservata

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