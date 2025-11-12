Getting your Trinity Audio player ready...

ROCCASTRADA – Perde il controllo dell’auto e si ribalta: paura per l’incidente a Roccastrada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto, sulla strada provinciale per Montemassi, e la polizia locale.

Secondo quanto ricostruito, ma le cause sono ancora al vaglio, il veicolo è uscito di strada ribaltandosi nella fossetta laterale. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, l’anziano conducente si trovava già all’esterno dell’auto.

Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ha collaborato con il personale sanitario del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso Pegaso 2, per agevolare le operazioni di trasporto dell’infortunato sul velivolo in vista del successivo ricovero.