Quattro feriti dopo lo scontro fra due auto sull’Aurelia a Orbetello

In codice rosso all'ospedale di Grosseto un uomo di 44 anni e una giovane donna di 20. Altre due ventenni ricoverati in giallo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Un'ambulanza su un incidente (foto Adn Kronos)
Meno di 1 ' di lettura

ORBETELLO – Grave incidente fra due auto sulla Statale 1 Aurelia nella serata di ieri, nel tratto grossetano compreso nel territorio di Orbetello.

Il bilancio del sinistro, avvenuto intorno alle 19,45 al chilometro 152, è di quattro feriti. L’allarme ha attivato la centrale unica del 118 dell’Asl Toscana Sud Est, che ha coordinato un massiccio invio di mezzi di soccorso, tra cui le ambulanze della Misericordia di Albinia e della Croce Rossa di Grosseto e Argentario.

Ad avere la peggio nello scontro tra le due vetture sono stati un uomo di 44 anni e una giovane donna di 20 anni, ricoverati al presidio ospedaliero di Grosseto in codice rosso, il massimo livello di urgenza. Insieme a loro, altri due ventenni sono stati ospedalizzati con traumi di media entità .

© Riproduzione riservata

