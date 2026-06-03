Schianto sulla Grosseto-Siena: furgone accartocciato e automobilista liberato dalle lamiere con i divaricatori

GROSSETO – Le lamiere accartocciate al centro della carreggiata e il fumo che esce dai motori distrutti hanno paralizzato una delle arterie più trafficate della Maremma. Un violento incidente stradale sulla statale 223 a Campagnatico ha interrotto il transito in direzione sud, proprio in prossimità dello svincolo per la località di Montorsaio, coinvolgendo un furgone merci e un’autovettura in un impatto che poteva avere conseguenze ben più drammatiche.

L’allarme alla centrale d’emergenza è scattato alle 14,37, attivando una mobilitazione massiccia di uomini e mezzi. A causa della violenza della collisione, la parte anteriore del veicolo commerciale è rientrata verso l’interno, trasformando l’abitacolo in una trappola d’acciaio per il conducente. I vigili del fuoco del comando di Grosseto hanno dovuto operare con i divaricatori per tagliare le strutture di metallo, liberando l’uomo rimasto incastrato e consentendo il barlume dei primi soccorsi medici.

Il bilancio medico finale dello scontro parla di tre persone ferite in modo serio ma fortunatamente non in pericolo di vita. I sanitari hanno preso in carico due passeggeri dell’auto e lo stesso guidatore del furgone: si tratta di due uomini di 68 e 38 anni e di una donna di 63 anni, tutti trasferiti d’urgenza verso le corsie del vicino ospedale della Misericordia con l’assegnazione di un codice 2 per traumi diffusi.

La complessa macchina dei soccorsi ha visto lavorare in sinergia l’ambulanza con infermiere a bordo della Croce rossa italiana e l’unità di rianimazione della Misericordia del capoluogo maremmano. I rilievi planimetrici e la gestione delle lunghe code formatesi sulla superstrada sono stati gestiti dai carabinieri e dagli agenti della polizia stradale, impegnati a stabilire l’esatta traiettoria dei due mezzi prima del terribile incidente stradale sulla statale 223 a Campagnatico.