Incidente sulla Statale 1, serata di soccorsi a Grosseto. Il bilancio è di sette feriti

Mobilitazione del 118 per un'auto finita fuori carreggiata. Sette passeggeri feriti, cinque con urgenza media

Cronaca
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
GROSSETO – Serata di intenso lavoro per i sanitari del 118. Alle ore 18:37 di ieri è scattato l’allarme per un incidente stradale lungo la SS1 Aurelia, nel territorio di Grosseto. Il sinistro ha coinvolto un unico veicolo.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente per assistere le persone a bordo. In totale sono stati soccorsi sette uomini. Tutti sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia. Cinque di loro, di età compresa tra i 25 e i 33 anni, sono stati accettati in codice 2 (urgenza indifferibile). Gli altri due feriti, di 26 e 39 anni, sono entrati in codice 1 (urgenza minore).

L’Asl Toscana Sud Est ha precisato un dettaglio tecnico. A causa di un aggiornamento dei sistemi, non sono disponibili i codici di invio del 118. Quelli riportati sono dunque i codici di triage ospedaliero. L’assegnazione è avvenuta seguendo la procedura prevista per la “dinamica maggiore dell’evento“.

Sul posto è intervenuto un vasto dispiegamento di mezzi. Hanno operato le ambulanze Blsd della Misericordia di Grosseto e della Pubblica Assistenza di Roselle. Presente anche la Croce Rossa di Grosseto con un mezzo India e un’ambulanza Blsd. I rilievi del caso sono affidati alle forze dell’ordine, giunte sul luogo per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica.

© Riproduzione riservata

