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Task force contro il caporalato a cavallo delle province di Siena e Grosseto

L'obiettivo è rafforzare l’efficacia delle attività di vigilanza e garantire condizioni di sicurezza e legalità sul territorio

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto Carabinieri)
1 ' di lettura

GROSSETO – Giovedì scorso (19 marzo) si sono tenute contemporaneamente, in collegamento da remoto, a Grosseto e Siena le riunioni delle task force interprovinciali istituite nelle due prefetture per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

I nuclei, composti da esponenti delle due Province, forze dell’ordine, ispettorato del lavoro e rappresentanti dei servizi previdenziali e assistenziali, mirano a sviluppare un lavoro di analisi nei confronti delle attività messe in campo dalle cosiddette aziende senza terra e di progettualità per le situazioni di sfruttamento lavorativo e degrado abitativo presenti nelle due province, promuovendo al contempo la diffusione della legalità e di buone pratiche, con un focus sul lavoro a giornata in Maremma e Valdichiana.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di azioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in quanto il contrasto al caporalato e alle forme di sfruttamento lavorativo rappresenta un presidio fondamentale non solo per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori, ma anche per la prevenzione di fenomeni di illegalità diffusa, degrado sociale e infiltrazioni criminali nel tessuto economico locale.

Nel corso degli incontri, finalizzati alla definizione e condivisione di linee guida operative comuni, non limitate all’azione repressiva ma orientate anche alla prevenzione, è stata ribadita la volontà di implementare un protocollo volto a favorire pratiche agricole etiche e conformi alla normativa vigente. In tale prospettiva, è stata altresì sottolineata l’importanza del coordinamento interistituzionale quale strumento essenziale per rafforzare l’efficacia delle attività di vigilanza e garantire condizioni di sicurezza e legalità sul territorio.

© Riproduzione riservata

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