18.9 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trovato gambizzato nei boschi di Grosseto: si indaga sull’episodio

Intervento dei soccorsi sanitari e dei carabinieri. Alla base del ferimento ci sarebbe stata tra l’aggressore e la vittima una accesa lite

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Trovato gambizzato nei boschi di Grosseto: si indaga sull'episodio
Trovato gambizzato nei boschi di Grosseto: si indaga sull'episodio (foto Carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Trovato gambizzato nei boschi di Grosseto: si indaga sull’episodio. 

Nel pomeriggio di ieri (18 settembre), alcune pattuglie dei carabinieri di Grosseto sono intervenute in un’area boschiva ubicata in località Grancia, nel comune di Grosseto, dove era stato segnalato un uomo ferito.

Sul posto erano già presenti operatori sanitari che avevano soccorso un cittadino straniero, che presentava delle ferite da arma da fuoco alle gambe. Il soggetto, poco più che ventenne di nazionalità tunisina, è stato trasportato all’ospedale dove si trova tuttora, non in pericolo di vita.

Sul posto, i militari hanno effettuato un primo sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle indagini. Dalle prime risultanze, alla base del ferimento ci sarebbe stata tra l’aggressore e la vittima una accesa lite.

Le indagini dei carabinieri proseguono con il coordinamento della procura di Grosseto.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.9 ° C
21.2 °
18.9 °
87 %
1.1kmh
41 %
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
24 °
Mar
25 °
Mer
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (15)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati