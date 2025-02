Lucio Corsi vola all’Eurovision: Olly rinuncia. L’artista toscano: “Grazie a tutti. Sono molto felice”

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lucio Corsi vola all’Eurovision: Olly rinuncia. L’artista toscano rappresenta l’Italia.

Adesso è ufficiale: Olly vincitore del Festival di Sanremo 2025 firmato Carlo Conti rinuncia.

Ed è Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo, a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. L’ufficialità sabato 22 febbraio.

Lucio Corsi via social: “Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice”.

E la Toscana esulta per il suo talentuoso artista.

Il cantautore polistrumentista di Castiglione della Pescaia sul palco europeo di Basilea porta ‘Volevo essere un duro’, premio della critica ‘Mia Martini.

Olly: “Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: ‘alla fine devi fare quello che ti senti’, perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre. Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live. Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita”.

La Rai, “nel ringraziare il vincitore della 75sima edizione del Festival di Sanremo e augurare a Olly una lunga e brillante carriera da musicista, si complimenta con Lucio Corsi che ha accettato di rappresentare il nostro Paese alla 69sima edizione di ESC”.

E la Toscana abbraccia il suo artista, secondo anche nella serata dei duetti del Festival in coppia con Topo Gigio

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Il toscano Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest! Un talento unico, una voce che incanta, un orgoglio straordinario per la nostra regione! Tutta la Toscana e l’Italia intera sono con te: forza Lucio, facci sognare!”.

Francesco Limatola, presidente Provincia di Grosseto: “La Rai ha confermato ufficialmente la scelta di Lucio, pronto a far sognare l’Europa con il suo stile unico e inconfondibile. Dalla Maremma faremo il tifo per lui, pronti a sostenere la sua musica sul palco più importante d’Europa”.

Sindaca Elena Nappi: “Forza Lucio! Castiglione della Pescaia è con te”