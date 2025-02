Lucio Corsi verso Eurovision 2025, Olly potrebbe rinunciare: “Ho i concerti sold out”

Getting your Trinity Audio player ready...

Lucio Corsi potrebbe rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025

.

Il cantautore polistrumentista maremmano, secondo classificato al Festival di Sanremo con ‘Volevo essere un duro’, nonché secondo classificato anche in coppia con Topo Gigio nella serata duetti cover con ‘Nel blu dipinto di blu’, e vincitore del premio della critica Mia Martini, potrebbe essere in gara a Basilea. Sul palco dell’Eurovision Song Contest dal 13 al 17 maggio 2025.

Tutto dipende dalla decisione di Olly, vincitore del Festival di Sanremo firmato Carlo Conti con ‘Balorda nostalgia’ con appena 0.4% in più dei voti di Lucio Corsi. Terzo Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’

Olly, Federico Olivieri, 23 anni, manager Marta Donà vincitrice dell’Eurovision Song Contest con i Maneskin, aveva già ventilato una possibile rinuncia nella conferenza stampa dopo la finale di Sanremo. Ha ripetuto le sue riflessioni in merito alla sua partecipazione europea in Svizzera da Alessandro Cattelan, conduttore del Dopofestival e della serata finale di Sanremo ad affiancare Conti con Alessia Marcuzzi.

Olly ospite di ‘Stasera c’è Cattelan’ martedì 18 febbraio in seconda serata Rai 2.

Lucio Corsi il primo ad abbracciare Olly vincitore sul palco dell’Ariston.

Olly da Cattelan: “Lucio lo conoscevo già, sono tanti anni che fa musica. Scrive, compone, è molto bravo. Ho sempre detto che sarebbe stato una delle grandi sorprese per il grande pubblico e sono contento che stia andando molto bene anche per lui. A maggio c’è il mio tour sold out da un po’ di tempo. Non ho ancora deciso. Sono rientrato a Genova a salutare a scuola la mia maestra elementare e i bambini. Poi al cimitero a salutare mio nonno. Ho il mio pubblico che rispetto e sto valutando anche per questo motivo. Eurovision è un’opportunità gigantesca e sarebbe bellissimo”

Lucio Corsi con concerti tutti sold out. La data aggiunta a Milano esaurita in pochi minuti.

Se il vincitore del Festival di Sanremo dovesse rinunciare, il pass per Eurovision Song Contest spetterebbe al secondo classificato del Festival. Come accadde a Francesca Michielin nel 2016, seconda classificata al Festival di Sanremo vinto dagli Stadio che rinunciarono alla ribalta europea. A Stoccolma fu Michielin a rappresentare l’Italia