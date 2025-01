Getting your Trinity Audio player ready...

MAGLIANO IN TOSCANA – Magliano in Toscana ricorda Pino Daniele: nasce il parco ‘Na jurnata ‘e sole’. Magliano in Toscana ricorda Pino Daniele a dieci anni dalla scomparsa, il 4 gennaio 2015. Pino Daniele aveva scelto il borgo maremmano come buen retiro. La cittadina grossetana annuncia un nuovo parco tutto dedicato all’artista napoletano. Ad annunciarlo Gabriele Fusini, il sindaco che devolve tutta la sua indennità alle realtà locali.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Dieci anni fa ci lasciava Pino Daniele, artista straordinario che aveva scelto la nostra amata Toscana come rifugio e fonte d’ispirazione. Per onorare la sua memoria, il Comune di Magliano in Toscana gli dedicherà un parco pubblico intitolato ‘Na jurnata ’e sole’, affinché il suo legame con la nostra terra viva per sempre”.