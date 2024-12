MAGLIANO IN TOSCANA- Magliano in Toscana , il sindaco dona i suoi stipendi alla comunità

A renderlo noto via Fb, lo stesso Rosini, sindaco della cittadina in provincia di Grosseto con poco più di tremila abitanti, eletto alle amministrative maggio 2023 con la lista civica Magliano 2028.

Non tutti condividono questo mio modo di fare politica, ma non mi interessa… è una scelta personale non sindacabile! Credo che, soprattutto in questo periodo, ci sia bisogno di fare più che di dire, ci sia bisogno di stare assieme e di ascoltare le persone e cercare di dare davvero una mano, non solo economicamente, anche con una chiacchierata, un consiglio o spesso con un sorriso, una rassicurazione o un incoraggiamento.