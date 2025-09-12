26.7 C
Amiata, 70mila euro per la rimozione delle carcasse di animali vittime di predazioni

Un accordo innovativo tutela la zootecnia locale: animali recuperati riutilizzati per valorizzare biodiversità e progetti di economia circolare

Economia
REDAZIONE
Monte Amiata
Foto di: sito web / Regione Toscana
1 ' di lettura
ARCIDOSSO – La Regione Toscana e l’Unione dei Comuni montani dell’Amiata grossetana hanno rinnovato l’accordo per la gestione delle carcasse di animali vittime di predazioni da lupo. L’intesa riguarda anche il biennio 2026-2027 e prevede un finanziamento complessivo di 70mila euro (35mila euro l’anno).

L’iniziativa garantisce la rimozione gratuita delle carcasse di ovini, caprini e bovini per gli allevatori colpiti dagli attacchi. Gli animali recuperati vengono riutilizzati all’interno del Parco faunistico del Monte Amiata e, se in esubero, destinati ai carnai autorizzati per i rapaci selvatici.

Il progetto si inserisce nel quadro regionale Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità e rappresenta un modello di economia circolare che tutela gli allevatori e, al tempo stesso, valorizza la biodiversità.

La vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi ha sottolineato che con questo accordo la Regione e l’Unione Amiata Grossetana scelgono di sostenere la zootecnia locale e investire in soluzioni innovative capaci di ridurre i conflitti tra uomini e fauna selvatica.

Il percorso non è nuovo. Già nel 2022 l’Unione aveva avviato, con il sostegno della Regione, un progetto sperimentale per gestire gli attacchi dei lupi e ridurne l’impatto sugli allevamenti. La procedura di recupero carcasse è partita nel 2023, ed è stata poi prorogata con ulteriori contributi nel 2024 e nel 2025.

Il finanziamento sarà erogato da Artea, organismo pagatore regionale, sulla base della rendicontazione delle spese presentata dall’Unione dei Comuni.

© Riproduzione riservata

