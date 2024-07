Il Comune di Grosseto rinnova il suo gonfalone

Getting your Trinity Audio player ready...

Cambia il gonfalone del Comune di Grosseto.

Quello nuovo è ricamato su tessuto lucido rosso ed entra in servizio in sostituzione del vecchio drappo che per tanti anni ha rappresentato l’amministrazione nelle cerimonie istituzionali e che ormai ha iniziato a mostrare i segni del tempo.

Questa mattina (11 luglio) il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti hanno consegnato il nuovo gonfalone al comandante Alessio Pasquini che lo custodirà all’interno del comando.

“Il gonfalone – commentano Vivarelli Colonna e Turbanti – è il simbolo più importante dell’amministrazione, perché rappresenta la storia e l’identità della nostra città. Raffigura, infatti, lo stemma del Comune con il nostro grifone ed è sempre accompagnato dagli agenti della municipale, che ringraziamo per l’impegno che mettono nelle loro attività ogni giorno. Il vecchio gonfalone verrà riposto in una teca che sarà esposta nella sala del consiglio comunale“.