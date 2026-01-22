La mezzofondista olimpica Nadia Battocletti ospite dell’impianto sportivo di Follonica

FOLLONICA – L’atleta olimpica Nadia Battocletti in visita all’impianto sportivo di Follonica. È stata accolta dall’assessora allo sport Azzurra Droghini.

“Il nostro impianto sportivo a Follonica, recentemente ristrutturato e in attesa di inaugurazione – dice – già si dimostra un polo di riferimento per l’atletica leggera di altissimo livello – In questi giorni abbiamo avuto l’onore di ospitare una campionessa d’eccezione: Nadia Battocletti, mezzofondista e medaglia olimpica. L’atleta azzurra ha scelto proprio la nostra struttura e il clima della nostra città per preparare i suoi prossimi importanti appuntamenti agonistici“.

L’assessora ha voluto incontrarla personalmente per testimoniare l’orgoglio di tutta Follonica: “Un ringraziamento speciale va alla società sportiva Asd Atletica Follonica per il supporto logistico e tecnico che ha garantito alla campionessa”.