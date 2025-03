Tirreno – Adriatico, a Follonica la volata perfetta di Jonathan Milan

Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Anche la seconda tappa della Tirreno – Adriatico, la tappa in linea fra Camaiore e Follonica, si chiude secondo pronostico.

Seconda vittoria italiana in due giorni con Jonathan Milan che, grazie ad uno sprint imperiale, porta a casa il suo quarto successo stagionale nella Camaiore-Follonica. Milan ha sfruttato alla perfezione il lavoro della sua Lidl-Trek e in particolar modo di Simone Consonni, che lo ha guidato nel chilometro finale facendogli prendere in testa il rettilineo finale. Alle spalle del corridore friulano due nomi a sorpresa, Maikel Zijlaard e Paul Penhoet, con Olav Kooij che si è fermato ai piedi del podio.

In classifica generale comanda sempre Filippo Ganna con 19 secondi sul vincitore di giornata, che si porta in testa alle classifiche di maglia ciclamino e maglia bianca, e 22″ su Juan Ayuso, bravo a guadagnare un secondo di abbuono allo sprint intermedio. La prima Maglia Verde della Tirreno Adriatico è Davide Bais, bravo a conquistare il primo Gpm di questa edizione.

Il vincitore di tappa Jonathan Milan ha dichiarato in conferenza stampa: “Nell’ultima curva ho avuto la sensazione che stessimo andando troppo veloci e mi sono spaventato un po’. Alla fine, però, è andato tutto secondo i piani. Un anno fa non abbiamo vinto qui, a volte si vince, a volte si imparano delle lezioni. Oggi la squadra è stata impeccabile. Restare uniti fino all’ultima curva è stato fondamentale per fare lo sprint migliore possibile. Non so se sono il velocista più forte al mondo. Ci sono Tim Merlier, Dylan Groenewegen, Olav Kooij, Jasper Philipsen quindi non sta a me esprimere giudizi. Mi sento bene in vista della Milano-Sanremo. È una gara in cui bisogna risparmiare energie e giocare d’astuzia. Ci andremo con una squadra forte. Prima, però, voglio sfruttare al massimo la Tirreno-Adriatico, che ogni anno mi aiuta a raggiungere una buona condizione per le classiche, poi vedremo. Filippo Ganna ha dato l’esempio di cosa si deve fare quando è arrivato secondo due anni fa“.

La maglia azzurra Filippo Ganna ha detto: “Sicuramente questa settimana di corsa sarà molto intensa e il meteo determinerà quello che succederà. Il mio primo obiettivo sarà arrivare abbastanza caldo nel finale di domani. 239 chilometri non sono pochi, soprattutto in certe condizioni. Siamo qui non solo per lavorare in vista di obiettivi futuri, ma anche per toglierci qualche soddisfazione in termini di risultati. A sensazione la cronometro di ieri è stata buona, ma non conosco i dati perché il coach Dario Cioni ha cancellato il file“.

Il 12 marzo la terza tappa fra Follonica e Colfiorito.