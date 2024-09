Tramvia Careggi-Meyer e metrotram a Prato, il governatore Giani conferma l’interesse

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tramvia da Careggi al Meyer e metrotram di Prato, la Regione conferma l’interesse alla realizzazione delle infrastrutture.

Sono le parole del governatore Eugenio Giani a margine di un incontro a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana: “Faremo una riunione entro la fine del mese per definire, assieme ai Comuni interessati, sia il prolungamento della tramvia fiorentina da Careggi al Meyer sia il metrotram di Prato, in modo da portare entrambi i progetti all’appuntamento del 31 ottobre quando, come Regione Toscana, presenteremo domanda per attingere ai fondi dell’apposito bando del ministero delle infrastrutture”.

“Entrambi i progetti sono importanti – ha aggiunto il presidente Giani – Uno sarà utile per l’area pratese, l’altro servirà l’utenza, molto ampia, di chi a Firenze ha la necessità di recarsi dall’ospedale di Careggi al pediatrico Meyer”.