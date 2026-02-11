12.8 C
L’Europa scommette tutto sull’industria, ad Anversa si punta sul “Buy European”

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
3 ' di lettura

Non più solo ambiente: a Bruxelles il baricentro del potere si sposta verso le fabbriche. Tra la rivoluzione della “preferenza europea” negli appalti e una guerra alla burocrazia che costa miliardi, ecco come l’European Industry Summit di Anversa sta riscrivendo il futuro economico del continente.

Sarà sufficiente per fermare l’avanzata di Pechino e Washington?

European industry summit anversa afp
European Industry Summit, Anversa 2026 (Afp)

Il “Patto di Anversa”: dalle richieste del 2024 alla realtà del 2026

Per capire cosa sta succedendo oggi ad Anversa, bisogna fare un passo indietro. Tutto è iniziato nel febbraio 2024, quando i giganti del settore hanno presentato la “Dichiarazione di Anversa”: un manifesto in dieci punti che chiedeva di mettere un “Industrial Deal” al centro dell’agenda europea per il quinquennio 2024-2029.

Oggi, nel 2026, quel grido d’allarme è diventato il cuore della politica europea. Se due anni fa l’industria chiedeva “chiarezza e prevedibilità”, oggi i leader politici, dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al presidente francese Emmanuel Macron, sono volati ad Anversa per dare risposte concrete a quelle dieci richieste, trasformando le promesse in azioni legislative come l’imminente Industrial Accelerator Act.

Ursulavdl anversa afp
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il suo discorso ad Anversa (Afp)

“Comprare Europeo”: la rivoluzione da 2.000 miliardi di euro

Il cuore del summit riguarda il portafoglio pubblico. Ursula von der Leyen ha annunciato una svolta protezionista (ma “necessaria”): introdurre la “preferenza europea” (“Buy European”) negli appalti strategici. Gli appalti pubblici valgono il 14% del Pil dell’Unione, una montagna di denaro che finora è servita spesso a finanziare prodotti esteri sovvenzionati.

L’obiettivo è chiaro: basta regalare fette di mercato a competitor che non rispettano le nostre regole. “Stiamo lasciando valore sul tavolo”, ha ammesso la presidente, promettendo che i futuri bandi per tecnologie pulite, difesa e chimica premieranno chi produce in Europa, creando una domanda stabile per le nostre fabbriche.

Vdl primo piano anversa afp
Primo piano della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (Afp)

La guerra al “Fax” e ai camion leggeri

Oltre alla concorrenza esterna, l’Europa deve sconfiggere un nemico interno: la propria burocrazia. Ad Anversa è emerso un quadro paradossale del mercato unico. Von der Leyen ha denunciato il fenomeno del “gold-plating”, ovvero la tendenza degli Stati a complicare le norme Ue con ulteriori cavilli nazionali.

I casi limite rasentano l’assurdo: per spedire rifiuti tra alcuni Stati membri serve ancora usare il fax, mentre un camion che pesa 44 tonnellate in Belgio deve “mettersi a dieta” e scendere a 40 appena varca il confine con la Francia. Il piano d’urto prevede dieci provvedimenti “omnibus” per tagliare i costi amministrativi delle imprese di ben 15 miliardi di euro, eliminando queste barriere invisibili che frenano la competitività.

Un continente diviso tra pragmatismo e timori ambientali

Nonostante il fronte comune mostrato alla Borsa di Anversa, le crepe restano. Se Macron spinge per un “Buy European” aggressivo, i Paesi del Nord (Svezia e Olanda in testa) temono che chiudersi troppo spaventi gli investitori e riduca l’innovazione. Dall’altro lato, sindacati e ambientalisti guardano con sospetto a questa “corsa alla deregolamentazione”. Mentre le associazioni industriali chiedono di allentare i vincoli del Green Deal per sopravvivere ai prezzi dell’energia, le Ong avvertono: la competitività non deve diventare una scusa per sacrificare la salute dei cittadini o i diritti dei lavoratori.

La sfida di Bruxelles ora è far camminare insieme l’industria e l’ambiente, prima che il cuore produttivo dell’Europa smetta definitivamente di battere.

Imprese

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

