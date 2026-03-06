Trump attacca Zelensky: “Si decida sulla pace”. Sulla guerra in Iran: “Sceglieremo il prossimo leader”

“Zelenksy deve darsi da fare e deve raggiungere un accordo” sulla pace in Ucraina. Mentre distrugge l’Iran, Paese amico di Mosca (che pure non ha fatto nulla per ostacolare l’operazione Epic Fury), Donald Trump torna a strizzare l’occhio al Cremlino.

In una lunga intervista rilasciata a Politico, il presidente Usa ha puntato il dito contro il presidente ucraino che, per il tycoon, non sta mostrando sufficiente voglia di negoziare. Nella conversazione telefonica, il tycoon ha affermato di credere che, al contrario del leader di Kiev, Vladimir Putin sia pronto per negoziare un accordo. Come spesso capita nella sua comunicazione fatta di postulati, Trump non ha fornito spiegazioni a sostegno delle sue dichiarazioni.

Il messaggio, tuttavia, è chiaro: “È impensabile che lui (Zelensky, ndr.) sia l’ostacolo”, ha detto The Donald prima di ripetere una metafora già utilizzata nello storico scontro allo Studio Ovale con il leader ucraino: “Non ha le carte in regola. Ora ne ha ancora meno“.

(Poca) ironia della sorte, quell’incontro avveniva il 28 febbraio 2025. Esattamente un anno dopo, il presidente americano, assieme all’alleato premier israeliano Benjamin Netanyahu, avrebbe sferrato l’operazione Epic Fury sull’Iran, portando il mondo intero “sull’orlo dell’abisso” per utilizzare le parole pronunciate dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto.

Trump sul prossimo leader Iran: “Avrò un grande impatto nella scelta”

Nel corso della intervista, Trump ha parlato anche di Anthropic, Cuba e, chiaramente, dell’operazione in Iran. Su quest’ultimo punto, ha chiarito che Washington non si limiterà a vincere militarmente: il tycoon vuole scegliere chi governerà il Paese dopo.

Alla domanda su quanta influenza si aspetta di avere sulla futura leadership di Teheran, il presidente Usa ha risposto senza giri di parole: “Avrò un grande impatto, altrimenti non ci sarà alcun accordo“. Il piano, nei suoi termini, è preciso: “Lavoreremo con la gente e il regime per garantire che arrivi qualcuno che possa ricostruire l’Iran in modo efficiente, ma senza armi nucleari”.

Trump si è spinto fino a commentare la corsa alla successione interna al regime. Sul figlio del defunto ayatollah Ali Khamenei, indicato come possibile nuovo leader supremo, ha detto: “Il motivo per cui il padre non ha voluto affidargli la guida suprema è perché lo considerano incompetente“. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, “lavoreranno con loro per aiutarli a fare la scelta giusta” — perché un capo sbagliato, a suo avviso, costringerebbe Washington a ricominciare tutto tra dieci anni.

“Gente entusiasta di quello che sta succedendo”

Sul fronte interno, il presidente ha respinto l’idea che l’aumento dei prezzi della benzina legato al conflitto possa pesare sui repubblicani in vista delle elezioni di midterm (che si terranno a novembre) “La gente è entusiasta di quello che sta succedendo”, in Iran, ha detto. “Stiamo affrontando una minaccia grave per gli Stati Uniti d’America, e lo stiamo facendo in un modo che non si era mai visto prima”.

Sul piano militare, Trump ha dipinto un Iran ormai privo di capacità operative: “Non hanno una marina. Non hanno un’aeronautica. Non hanno alcun sistema di rilevamento aereo. I loro radar sono stati annientati, il loro esercito decimato. Tutto ciò che hanno è il coraggio”. E ha aggiunto, con tono quasi sprezzante verso le preoccupazioni sul rifornimento di armamenti: “Stiamo lavorando in modo chirurgico. Abbiamo una scorta illimitata di armi — migliaia, migliaia”.

La realtà, secondo i media americani, è un po’ diversa: la guerra costa tanto (quasi 1 miliardo di dollari al giorno) e i problemi principali potrebbero essere legati all’utilizzo di intercettori per arginare i droni iraniani. Non è un caso che siano in corso contatti con l’Ucraina per acquistare sistemi low cost da Kiev.

