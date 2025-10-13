23.7 C
lunedì 13 Ottobre 2025
Borsa: Berlinzani (ActivTrades), ‘a rischio asset rifugio, puntare su oro’

Finanza
(Adnkronos) – Settimana che si apre con tensioni sui mercati finanziari. Saverio Berlinzani, Chief Analyst di ActivTrades, avvisa: “Vedremo molto probabilmente un aumento dell’avversione a rischio con gli asset rifugio privilegiati”. Tra questi l’oro, che dopo aver corretto fino a 3.945 dollari l’oncia, è tornato prepotentemente sopra 4.000 dollari e con esso anche il Franco Svizzero che “in queste situazioni rappresenta un porto sicuro per i propri portafogli e anche il boom tedesco”. Da evitare “gli asset riferiti ai mercati azionari, soprattutto il settore tecnologico che è quello più colpito in queste circostanze” e anche il dollaro “che in questo momento potrebbe subire una discesa significativa”. Tra gli elementi positivi “dobbiamo segnalare la possibile futura ricostruzione di Gaza che riguarderà circa 80 miliardi di dollari e anche le aziende italiane”. 

