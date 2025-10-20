Occhi puntati su Usa ed Europa: inflazione, Fed pronta ai tagli e Bce flessibile segnano la settimana finanziaria

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti diffonderanno l’indice dei prezzi al consumo di settembre, mentre la Fed si prepara a nuovi tagli dei tassi nel contesto di un rallentamento della crescita. In Europa, la Bce mantiene una politica monetaria flessibile con un’inflazione bassa, mentre si concentra sulla legge finanziaria 2026. L’attenzione degli investitori resta su azioni tech, titoli industriali e obbligazioni core dell’Eurozona. Questa l’analisi della settimana finanziaria appena cominciata secondo Matthieu David, Branch General Manager Italy di Candriam
