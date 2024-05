A RiminiWellness arriva la nuova categoria “Active Beauty”

(Adnkronos) –

•FIT.FE by FEDE", la nuova linea skincare creata dalla campionessa olimpionica, ora imprenditrice, Federica Pellegrini



•Previsto un Meet&Greet con il pubblico durante la seconda giornata della fiera



•Una nuova area dedicata ai prodotti di bellezza per atleti

Rimini, 24 maggio 2024 – Cresce ancora RiminiWellness, la fiera leader nel settore del fitness, del benessere e dello sport, organizzata da Italian Exhibition Group (fiera di Rimini, 30 maggio – 2 giugno). Quest’anno, alle consuete sezioni, si aggiunge una nuova e innovativa categoria: "Active Beauty". Questa nuova area è dedicata interamente al crescente mondo dei prodotti di bellezza formulati specificamente per gli atleti e coloro che conducono uno stile di vita attivo. In questo nuovo spazio, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare una varietà di soluzioni di bellezza che sposano perfettamente l'attività fisica con la cura personale. Da prodotti resistenti all'acqua a trattamenti anti-sudore, ogni articolo è stato scrupolosamente selezionato per assicurare performance e comfort durante e dopo l'attività fisica, senza trascurare la salute della pelle. Un espositore di eccezione in questa categoria sarà "FIT.FE by FEDE", la nuova linea skincare creata dalla campionessa olimpionica, ora imprenditrice, Federica Pellegrini. Questa linea è progettata per rispondere alle specifiche esigenze degli sportivi che non vogliono rinunciare alla cura della propria pelle, anche durante l'intensa attività fisica. I prodotti combinano efficacia e innovazione, risultato della vasta esperienza di Federica in campo sportivo. Il culmine di questa partecipazione sarà un esclusivo Meet&Greet con Federica Pellegrini, che si terrà presso la Wellness Arena venerdì, 31 maggio, alle 15:30. Durante l'evento, i fan avranno l'opportunità di incontrare l’imprenditrice, scoprire di più sulla sua nuova linea di prodotti. Sarà un'occasione unica per gli appassionati di sport e bellezza di interagire direttamente con una delle figure più iconiche dello sport italiano. Inoltre, Acqua Sant’Anna presenterà due innovazioni per il benessere della pelle: “Sant’Anna Beauty Hyaluronic Acid”, un integratore a base di acido ialuronico e zinco, e “Sant’Anna Beauty Collagene”, una bevanda al collagene idrolizzato. Entrambi i prodotti, pronti da bere, sono pensati non solo per idratare il corpo ma anche nutrire la cute.

