Alla scoperta del Pianeta attraverso la scienza, l’Università di Milano-Bicocca lancia il podcast “Orizzonti di ricerca”

(Adnkronos) – Dal mistero di Stonehenge alla storia climatica della Terra conservata negli archivi di ghiaccio: le sfide e le scoperte delle missioni scientifiche raccontate dalla voce di chi le vive sul campo Milano, 11 marzo 2025 – Le missioni dell’Ateneo in alcuni dei luoghi più affascinanti e remoti del Pianeta. Un viaggio alla scoperta della ricerca scientifica attraverso le voci e le esperienze di chi la porta avanti sul campo. L’Università di Milano-Bicocca presenta “Orizzonti di ricerca”, un podcast in cinque episodi che unisce scienza, avventura e passione per la conoscenza. Dal mistero di Stonehenge all’inestimabile archivio naturale custodito nei ghiacci dell’Antartide, dalla barriera corallina delle Maldive fino alle vette di Rwanda, Nepal e Perù, ogni episodio offre uno sguardo unico sulle sfide e le scoperte della ricerca. Un racconto puntuale che porta gli ascoltatori nel cuore delle spedizioni, tra preparazione meticolosa, difficoltà impreviste e il fascino della scoperta. “Orizzonti di ricerca” è una produzione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, realizzata da Intreccimedia. I testi e le interviste sono curati da Angelo Miotto, l’editing è affidato a Dario Paladini, mentre sound design e post-produzione sono a cura di Sofia Nardacchione. Il coordinamento editoriale è gestito dal Settore Stampa e Comunicazione dell’Ateneo.

I cinque episodi del podcast

Episodio 1 – Stonehenge (Regno Unito): una pietra che viene da lontano Una notte magica nel sito neolitico più famoso al mondo per scoprire l’origine misteriosa della pietra altare al centro del cerchio di megaliti.

Episodio 2 – Antartide: sfogliare un libro di ghiaccio I ghiacciai conservano la storia climatica della Terra. Le spedizioni dell’Università Bicocca permettono di studiare oltre 800 mila anni di cambiamenti atmosferici.

Episodio 3 – Maldive: salvare i coralli Nel Marine Research Institute Education Center (MaRHE), studenti e scienziati analizzano le minacce alla barriera corallina e studiano strategie per proteggerla.

Episodio 4 – Rwanda-Nepal-Perù: cuori ad alta quota Come reagisce il corpo umano all’altitudine? I ricercatori di Milano-Bicocca studiano da vent’anni gli effetti dell’ipossia in ambienti estremi.

Episodio 5 (disponibile a breve) – Tra Milano e New York: cultura, territorio e food Policy Food Policy, musei, pratiche informali e nuove idee per costruire percorsi formativi su sostenibilità e sistema alimentare. Dalle ricerche a New York agli scenari più interessanti in Italia. Il podcast verrà presentato in anteprima durante la fiera “Fa’ la cosa giusta!” (a FieraMilano Rho) con due appuntamenti dedicati. Sabato 15 marzo alle ore 15:30 “Tutto ciò che dovremmo sapere dei ghiacciai ”: Valter Maggi, professore di Geografia fisica e Geomorfologia dell’Università di Milano-Bicocca dialogherà con il glaciologo Giovanni Baccolo per svelare al pubblico perché è così importante studiare i ghiacciai e quali segreti straordinari custodiscono. Il secondo appuntamento è per domenica 16 marzo alle ore 15:30 con “Come sta il mare?”, un incontro in cui Paolo Galli, professore di Ecologia, racconterà la sua esperienza e le sue scoperte al MaRHE Center, il centro di ricerca dell’Università Bicocca alle Maldive, in dialogo con Lorenzo Peter Castelletto, fotografo naturalista e divulgatore scientifico per l’Area Marina Protetta Miramare di Trieste Adriatico. [ASCOLTA IL PODCAST

Per maggiori informazioni: Ufficio stampa Università di Milano-Bicocca Maria Antonietta Izzinosa Tel. 02 6448 6076 – cell. 338 694 0206 Veronica D’Uva Tel. 02 6448 6373 cell. 335 168 5364 Enzo Scudieri Tel. 02 6448 6086 ufficio.stampa@unimib.it —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)