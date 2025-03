“America al Centro” il podcast del Centro Studi Americani realizzato da Maria Latella ora online su tutte le piattaforme di streaming.

(Adnkronos) – 11 marzo 2025. Il Centro Studi Americani lancia il podcast “America al Centro”, un nuovo spazio di analisi dedicato alle dinamiche della politica estera americana e alle sue ripercussioni a livello globale. Dopo il successo di “Conventions”, podcast in cui Maria Latella ha analizzato questi grandi spettacoli politici made in USA, nella prima puntata di “America al Centro” l’attenzione è invece rivolta alla nuova amministrazione di Donald Trump e al suo impatto sulle relazioni transatlantiche. “Che cosa sta succedendo tra l’America di Donald Trump e la nostra Europa? E chi sono gli uomini e le donne più vicini al nuovo presidente americano? Nella prima puntata di America al Centro, il podcast del Centro Studi Americani, scopriremo insieme all’ambasciatore Giampiero Massolo cosa sta caratterizzando la prima fase della nuova amministrazione Trump. Approfondiremo la reazione europea a questa nuova Casa Bianca, la competizione con la Cina e la guerra fra Russia e Ucraina.” Ha dichiarato Maria Latella. “Una delle mission del Centro è quella di spiegare come è organizzata l’amministrazione americana, come funzionano le istituzioni e aiutare a comprendere gli avvenimenti e le vicende della storia e della vita statunitense” ha affermato il Prefetto Roberto Sgalla, direttore del Centro Studi Americani. Nel secondo episodio il corrispondente di SkyTg24 dagli Stati Uniti, Federico Leoni analizza la nuova squadra di governo di Donald Trump, con un focus su figure chiave come JD Vance ed Elon Musk, definito il “braccio destro” del Presidente, e il loro possibile ruolo nella politica americana e nei rapporti internazionali. Verranno approfondite anche le prime mosse della nuova amministrazione e le reazioni sullo scenario globale, un’efficace brillante operazione di divulgazione geopolitica. La reazione europea alla nuova Casa Bianca, la crescente competizione con la Cina e il complesso scenario segnato dalla guerra tra Russia e Ucraina, questi sono i temi principali affrontati nella prima puntata. Grazie a un’analisi puntuale e ricca di spunti, il podcast fornisce agli ascoltatori strumenti indispensabili per comprendere le sfide e le opportunità che si profilano nel panorama internazionale, offrendo una visione chiara di come i recenti eventi stiano rimodellando l’equilibrio dei poteri globali. Per ascoltare la prima puntata:





https://podcasts.apple.com/us/podcast/america-al-centro/id1757328483?uo=4

Il podcast è stato realizzato con la collaborazione di Carl Alfiero del Centro Studi Americani e con il supporto tecnico e sound design di Alessandro Chiappini.