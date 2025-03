Antibiotico-resistenza: SIOOT pronta con HERO, ora servono finanziatori per vincere la sfida

(Adnkronos) –

Sono numerosi gli ospedali italiani che hanno aderito allo studio volto a risolvere la terribile minaccia rappresentata dall’antibiotico-resistenza. Ora il progetto ha bisogno del sostegno economico delle aziende per raggiungere un traguardo storico.

Bergamo, 20 marzo 2025. Dieci importanti ospedali italiani hanno già confermato la loro partecipazione allo studio HERO, l’innovativa ricerca promossa dalla SIOOT che punta a contrastare in modo efficace l’antibiotico-resistenza tramite l’ozonoterapia. L’obiettivo, ora, è coinvolgere realtà imprenditoriali che sostengano economicamente questa ambiziosa sfida. AMR: questa sigla, che sta per “antibiotico-resistenza”, definisce la condizione che secondo l’OMS attualmente costituisce la più grande minaccia per la salute di tutti, tanto che ogni anno circa 1,27 milioni di persone muoiono a causa di infezioni batteriche che non rispondono più agli antibiotici disponibili. La previsione, però, è ancora più spaventosa: sempre secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, se non si dovesse intervenire efficacemente fin da subito, entro il 2050 le morti correlate all’antibiotico-resistenza potrebbero superare i 10 milioni l’anno, superando così anche quelle causate dal cancro. «La soluzione che consentirà di vincere in modo definitivo questa terribile battaglia che tante sofferenze impone ai pazienti, per non parlare dell’importante aggravio economico per il servizio sanitario nazionale, esiste già ed è rappresentata dall’ozonoterapia SIOOT», dichiara il professor Marianno Franzini, presidente della SIOOT International che, in collaborazione con l’Università Cattolica di Roma, ha messo a punto i protocolli per l’impiego dell’ozonoterapia in caso di AMR. «L’ozonoterapia SIOOT sostiene e favorisce l’azione di tutti gli antibiotici per qualunque tipo di infezione batterica vengano prescritti», assicura il professore che poi prosegue spiegando che numerose strutture sanitarie hanno aderito allo studio che potrebbe rendere l’Italia, con i suoi ricercatori e sostenitori, la nazione che ha sconfitto definitivamente l’antibiotico-resistenza. «Gli ospedali sono pronti per la ricerca – spiega -, che consiste nel praticare l’ozonoterapia SIOOT in associazione agli antibiotici, per garantirsi l’efficacia assoluta di questi ultimi, azzerando il rischio che le persone muoiano a causa di un batterio come accadeva prima dell’avvento degli antibiotici». Tuttavia, la ricerca, che ha lo scopo di raccogliere una documentazione assolutamente esaustiva dell’efficacia dell’ozonoterapia SIOOT in caso di AMR, ha un costo e ancora una volta gli studiosi hanno bisogno di un sostegno economico da parte di realtà imprenditoriali illuminate che credano nella scienza e nel progresso. Per le aziende italiane, quindi, si presenta un’importante occasione per diventare vere protagoniste di una rivoluzione medica che potrebbe salvare milioni di vite. «Credo che questo sostegno irrinunciabile sia senza dubbio una grande opportunità per le aziende che decideranno di offrirlo. Posso dire che partecipare fattivamente al progetto assicurerà prestigio e riconoscimenti che avranno grande eco nel mondo e nel tempo. A studio concluso potremo dire, infatti, che proprio noi Italiani, anche grazie alla generosità dei sostenitori, abbiamo scritto un nuovo capitolo della storia della medicina». Per ulteriori e più dettagliate informazioni le aziende interessate a sostenere il progetto possono contattare la segreteria SIOOT al numero 035-19910105 oppure inviare un’email all’indirizzo ufficiostampasioot@ossigenoozono.it o sioot@ossigenoozono.it.

Contatti: https://ossigenoozono.it

