Bernardo Ghedin, Affari Immobiliari Autentici: il Bestseller su come raggiungere il successo immobiliare grazie all’AI e al Metaverso

(Adnkronos) – Milano, 24.05.2024 –Trovare quell’affare immobiliare capace di migliorare la qualità della propria vita in maniera significativa è il sogno di ciascuno di noi. Quello che tuttavia molti di noi non sanno è che le nuove tecnologie giocano un ruolo a dir poco fondamentale in questo contesto. Per tutti coloro che desiderano raggiungere il successo nel mondo del Real Estate ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Bernardo Ghedin “AFFARI IMMOBILIARI AUTENTICI. Investire Nel Mattone Attraverso La Nuova Via Dell’Oro Per Una Vita Straordinaria” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori una guida pratica per investire “nel mattone” attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e del Metaverso. “La mia decisione di scrivere un libro è stata motivata dal desiderio di offrire alle persone l'opportunità di intraprendere affari immobiliari o, come li definisco io, Super Affari” afferma Bernardo Ghedin, autore del libro. “Spero che il mio libro possa fungere da guida affidabile e ispiratrice per tutti coloro che cercano di cogliere le opportunità nel mercato immobiliare e realizzare affari vantaggiosi”. Secondo l’autore, gli immobili rappresentano davvero il mezzo per eccellenza per raggiungere la libertà finanziaria. Come dimostra la storia personale dello stesso Ghedin, attraverso la consapevolezza delle molteplici possibilità che la vita offre e la capacità di rimettersi in piedi dopo le sfide, i lettori possono davvero intraprendere un cammino verso il successo finanziario, con l'obiettivo di diventare milionari. Tutto sta nel seguire le indicazioni di qualcuno che ce l’ha fatta prima di loro. “Il libro di Bernardo Ghedin offre una guida pratica e dettagliata su come individuare e capitalizzare le super opportunità nel settore immobiliare”incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Partendo dalla propria esperienza personale, caratterizzata da aneddoti e riflessioni che arricchiscono il contesto delle strategie proposte, l’autore espone idee e progetti che ha personalmente sviluppato e che ritiene di grande interesse per chiunque sia interessato ad operare in questo campo con successo”. “Con il tempo ho avuto modo di apprezzare le qualità distintive di Giacomo Bruno, ammirando la sua professionalità e il valore che riesce a trasmettere ai suoi autori” conclude l’autore. “La grande reputazione della Bruno Editore e il suo impegno nel supportare i propri autori mi hanno convinto ad affidarmi a questa casa editrice per portare avanti il mio progetto editoriale”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/4dGaSgF



Bernardo Ghedin, nato a Conegliano nel 1963, continua l'eredità di famiglia nel settore immobiliare, avviata nel lontano 1870 dal suo bisnonno. Sposato e padre di tre figli, di cui due già coinvolti attivamente nell'attività di famiglia, Bernardo ha ereditato non solo la passione per il settore immobiliare, ma anche l'etica del lavoro e l'impegno per il servizio ai clienti, tramandati di generazione in generazione. Con il passare degli anni, ha affinato le sue competenze e la sua visione imprenditoriale, seguendo le nuove tendenze del mercato e adottando strategie innovative per restare al passo con i tempi. Bernardo, oltre al lavoro immobiliare, valorizza lo sviluppo personale e professionale, promuovendo la formazione continua e la crescita individuale attraverso la lettura e la scrittura.Sito web: www.immobiliareghedin.it/



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

