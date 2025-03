Carta-filtro per cialde, a Salerno uno dei cinque posti al mondo dove viene prodotta da Carlo Contaldo e la sua famiglia

(Adnkronos) – Un gesto che molti di noi eseguono, quasi meccanicamente, ogni giorno quando si ha bisogno di prendere un caffè. Si apre la cialda e la si applica alla macchinetta per poi degustare la bevanda. Pochi sanno però che la carta-filtro che l’avvolge viene prodotta solo in cinque posti del mondo e uno di questi si trova a Salerno: “La mia famiglia -spiega Carlo Contaldo di All coffee- è nel settore da ormai tre generazioni e ora, con il brand Evergreen, produce questa sorta di pellicola che, essendo certificata come biodegradabile e compostabile, può essere smaltita facilmente nel compostaggio domestico o industriale. Per realizzarla, abbiamo eseguito finora 130 test, arrivando al 95% dell’efficienza con un investimento, in 15 anni, di oltre nove milioni di euro”. Il risultato è però lusinghiero essendo l’unica fabbrica in Italia a realizzare questo tipo di carta-filtro destinato oggi alle cialde ma molto presto anche alle capsule: “Ne siamo orgogliosi -ricorda Contaldo, 25 anni appena ma già imprenditore navigato- e vogliamo continuare su questa strada che ci permette di offrire sul mercato nazionale e internazionale un prodotto che in Italia, fino a poco tempo fa, veniva solo importato. Il che, secondo i nostri calcoli, comporterà per il settore della torrefazione un risparmio, a parità di condizioni, di almeno il 20%. Un risultato che avrà dunque effetti benefici sui bilanci delle aziende in una vision, quella dell’ottimizzazione dei costi, che dà sempre contraddistingue il rapporto con i nostri clienti”. Da tre generazioni nel settore, la famiglia Contaldo si è specializzata nel corso degli anni prima nella fornitura di prodotti in porcellana, come tazze, tazzine e teiere, e poi negli imballaggi ma sempre limitatamente al settore della torrefazione: “Una politica ben precisa la nostra -sottolinea Contaldo- iniziata con mio nonno e proseguita poi con mio padre Raffaele che ci ha fatto diventare un punto di riferimento importante. Ne è nato con i nostri clienti un rapporto direi simbiotico che ci ha poi permesso di essere presenti nelle aziende dei nostri clienti per ragionare su come razionalizzare le spese. Il che ha comportato risparmi fino al 40%. Ora davanti a noi una nuova sfida che, ne siamo certi, attirerà l’attenzione dei principali produttori di caffè in cialde e in capsule”. Per informazioni:

