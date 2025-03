Ceramiche Keope e Fattoretto Agency: una nuova sinergia per la crescita digitale del brand leader nel settore ceramico

(Adnkronos) –

Ceramiche Keope, azienda leader nella produzione di superfici in gres porcellanato 100% Made in Italy, sceglie Fattoretto Agency come partner strategico per lo sviluppo della propria presenza online. L’agenzia, specializzata in SEO data-driven, supporterà il celebre marchio nel consolidamento della propria autorevolezza digitale, valorizzando un’identità già riconosciuta a livello internazionale. L’accordo si inserisce in un momento di forte evoluzione per l’azienda. Dopo trent’anni di attività, Ceramiche Keope continua a distinguersi per la capacità di anticipare le tendenze dell’interior e outdoor design, proponendo collezioni ispirate alla natura, espressione di un connubio perfetto tra artigianalità italiana e avanguardia tecnologica. Un’eccellenza che merita di essere raccontata e valorizzata al meglio nel contesto digitale, dove i dati e l’analisi strategica diventano leve fondamentali per il successo. Fondata nel 1995 e parte del Gruppo Concorde, Ceramiche Keope si è affermata nel panorama internazionale come uno dei principali attori del settore ceramico, grazie a una filosofia aziendale che combina tradizione artigianale, innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità. Sin dagli esordi, il brand ha costruito il proprio successo puntando su continui investimenti in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di proporre collezioni all’avanguardia in termini di design, qualità e prestazioni tecniche. Oggi, Ceramiche Keope è l’azienda di riferimento nell’offerta di prodotti ceramici coordinati tra l’interno e l’esterno. La progressiva trasformazione degli spazi abitativi e commerciali, infatti, sfuma in ambienti sempre più fluidi e interconnessi, dove la distinzione tra indoor e outdoor si fa meno marcata. L’ampia selezione di spessori e finiture disponibili consente di realizzare progetti di rivestimento completi e contemporanei, che superano la divisione tradizionale degli spazi. Al centro dello sviluppo progettuale di Ceramiche Keope c’è da sempre l’ispirazione a materiali naturali. Se inizialmente l’attenzione era rivolta allo studio dei materiali lapidei, nel tempo la ricerca si è ampliata per abbracciare nuove suggestioni materiche, dando forma a superfici che evocano con straordinaria fedeltà il rigore della pietra, l’eleganza del marmo, il calore del legno e il fascino contemporaneo del cemento. Creatività e cura del dettaglio, innovazione tecnologica, rispetto per l’ambiente e per le persone sono i valori che da sempre contraddistinguono Ceramiche Keope, realtà industriale affermata a livello internazionale, ma profondamente legata alla cultura manifatturiera italiana. Allo stesso modo, l’attenzione verso la sostenibilità costituisce un principio cardine della visione aziendale. La maggior parte delle collezioni sono

LEED compliant e contribuiscono alla progettazione di edifici certificati secondo i più elevati standard di eco-sostenibilità. L’azienda ha sviluppato un modello produttivo all’avanguardia, capace di riciclare e riutilizzare la totalità delle acque reflue e degli scarti crudi di produzione, smaltendo addirittura più del 100% degli scarti cotti. Inoltre, Ceramiche Keope è in grado di autoprodurre il 75% del proprio fabbisogno energetico, mentre il restante proviene esclusivamente da fonti rinnovabili certificate. Un impegno che trova conferma nelle numerose certificazioni internazionali ottenute, tra cui la ISO 17889, il WELL Building Standard V2 e la Declare, che attestano l’eccellenza del brand sotto il profilo ambientale e della sicurezza dei materiali. Nel 2024, Ceramiche Keope ha inaugurato la nuova sede a Casalgrande, progettata dall’arch. Guglielmo Renzi e realizzata attraverso una progettazione illuminata in armonia con il paesaggio circostante. Il progetto si inserisce alla perfezione in una fase di rinnovamento per l’azienda: coincide con l’arrivo del nuovo Amministratore Delegato Yuri Beghi, con l’obiettivo di imprimere un ulteriore slancio al brand e consolidarne la presenza nei mercati internazionali. Accanto al nuovo headquarter sorge un impianto produttivo all’avanguardia, dotato delle più avanzate tecnologie per la lavorazione della ceramica, a testimonianza dell’impegno aziendale nell’innovazione e nell’eccellenza manifatturiera. Parte integrante del quartier generale è anche l’elegante showroom, progettato da Pierluigi Molteni Architetti, concepito come un vero e proprio spazio espositivo in cui il design italiano si esprime al massimo livello. In un mercato in continua evoluzione, la capacità di emergere online rappresenta un elemento determinante per consolidare il proprio posizionamento e intercettare nuove opportunità di business. Con questa consapevolezza, Ceramiche Keope ha scelto di affidarsi a Fattoretto Agency, agenzia specializzata in SEO data-driven, per sviluppare una strategia digitale volta a potenziare ulteriormente la propria visibilità e autorevolezza nel settore. Grazie a un approccio basato su analisi avanzate e ottimizzazione strategica, Fattoretto Agency lavorerà per valorizzare la presenza del brand sui motori di ricerca, migliorando il presidio delle query chiave e aumentando il traffico qualificato verso il sito web. Un supporto fondamentale sarà garantito da FattoBoost, il software proprietario dell’agenzia che, attraverso l’integrazione delle API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, fornisce insight precisi sulle performance digitali e permette di affinare le strategie SEO con un approccio data-driven. Questa nuova sinergia, infine, si inserisce in un percorso di evoluzione che vede Ceramiche Keope rafforzare la propria posizione come partner d’eccellenza per il mondo della progettazione. Con soluzioni all’avanguardia e servizi altamente specializzati, l’azienda continua a interpretare con precisione le esigenze tecniche e stilistiche del settore, offrendo strumenti innovativi e un supporto qualificato per architetti, designer e professionisti.

