Cisco e NVIDIA: insieme per una infrastruttura IA sicura

(Adnkronos) – Cisco Secure AI Factory con NVIDIA sta aprendo nuovi orizzonti nell’infrastruttura e nella sicurezza dell’intelligenza artificiale, accelerando e semplificando l’adozione dell’AI nelle imprese

L’offerta consentirà ai clienti di creare e proteggere i data center per sviluppare ed eseguire i carichi di lavoro imposti dall’intelligenza artificiale. Cisco Secure AI Factory con NVIDIA integrerà la sicurezza in tutti i livelli, dall’applicazione al carico di lavoro, all’infrastruttura, utilizzando soluzioni come Cisco AI Defense e Hybrid Mesh Firewall.

Milano, 21 marzo 2025 –

Cisco Secure AI Factory con NVIDIA

ed è una nuova architettura di fabbrica IA concepita per offrire alle aziende il massimo della sicurezza. Frutto dell’espansione della partnership fra Cisco e NVIDIA annunciata appena il mese scorso,

Cisco Secure AI Factory con NVIDIA

si pone come obiettivo quello di semplificare radicalmente il modo in cui le imprese implementano, gestiscono e proteggono l’infrastruttura IA, su qualsiasi scala. “L’intelligenza artificiale può generare opportunità rivoluzionarie per le imprese”, ha dichiarato Chuck Robbins, Chair and CEO di Cisco. “Per raggiungere questo obiettivo, l’integrazione di networking e sicurezza è essenziale. Le soluzioni innovative e affidabili di Cisco e NVIDIA consentono ai nostri clienti di sfruttare il pieno potenziale dell’intelligenza artificiale in modo semplice e sicuro.” “Le fabbriche di IA stanno trasformando ogni settore, e la sicurezza deve essere integrata a ogni livello per proteggere dati, applicazioni e infrastrutture”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “NVIDIA e Cisco stanno creando un progetto per un’IA sicura, fornendo alle aziende le fondamenta necessarie per scalare l’IA in tutta sicurezza, proteggendo allo stesso tempo le loro risorse più preziose.” Lo sviluppo e la fornitura di applicazioni di IA richiedono infrastrutture e catene di strumenti software scalabili e ad alte prestazioni. La sicurezza di queste infrastrutture e del software di IA necessita di una nuova architettura, in grado di integrare la sicurezza a ogni livello dello stack di IA e di adattarsi automaticamente alle modifiche dell’infrastruttura sottostante. La partnership tra Cisco e NVIDIA, basata sulla piattaforma di rete Ethernet NVIDIA Spectrum-XTM, costituisce la base per la Cisco Secure AI Factory con NVIDIA. Cisco sta integrando soluzioni di sicurezza come Cisco Hypershield, per proteggere i carichi di lavoro AI e Cisco AI Defense, per tutelare lo sviluppo, la distribuzione e l’uso di modelli e applicazioni IA. Insieme, Cisco e NVIDIA offriranno ai clienti la flessibilità di progettare infrastrutture su misura per le specifiche esigenze imposte dall’IA, senza compromettere la semplicità operativa o la sicurezza.

Costruire una fabbrica per l’IA che sia sicura

Le fabbriche di IA, ovvero i data center progettati specificamente per gestire i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale, sono concepite per essere modulari, scalabili e agili. Tuttavia, le organizzazioni devono considerare non solo la potenza di calcolo pura, ma anche le nuove e complesse sfide di sicurezza che queste fabbriche comportano. Il nuovo report Cisco State of AI Security, esamina decine di vettori di minacce specifici per l’IA e oltre 700 atti legislativi relativi all’intelligenza artificiale, mettendo in luce gli sviluppi chiave in un panorama della sicurezza dell’IA in rapida evoluzione. Le organizzazioni che affrontano in modo strategico le sfide legate all’infrastruttura e alla sicurezza dell’IA saranno più agili, scaleranno più velocemente e realizzeranno più rapidamente il valore aziendale. Cisco Secure AI Factory con NVIDIA si baserà sulla capacità unica delle due aziende di offrire opzioni flessibili di networking AI e tecnologie full-stack in grado di sfruttare l’architettura congiunta pianificata. La partnership riunirà le tecnologie di Cisco, NVIDIA e dei nostri partner dell’ecosistema in un’architettura di fabbrica IA sicura per i clienti aziendali, tra cui:

Computing: server Cisco UCS AI basati su NVIDIA HGX e NVIDIA MGX per l’elaborazione accelerata.

Networking: soluzioni di rete Cisco Nexus Hyperfabric AI e Nexus, basate su Silicon One e sulla rete Ethernet NVIDIA Spectrum-X.

Storage: storage ad alte prestazioni dei partner certificati Pure Storage, Hitachi Vantara, NetApp e VAST Data.

Software: piattaforma software NVIDIA AI Enterprise per semplificare lo sviluppo e l’implementazione di carichi di lavoro AI agenziali di livello produttivo. Cisco Secure AI Factory con NVIDIA include la sicurezza a tutti i livelli:

Protezione dell’infrastruttura:

Cisco Hybrid Mesh Firewall offre una gestione unificata della sicurezza e criteri coerenti su più punti di applicazione, inclusi switch di rete, firewall tradizionali e agenti di carico di lavoro. Questo approccio integrato garantisce una sicurezza pervasiva e uniforme, che va dall’ispezione approfondita dei pacchetti a una copertura estesa dell’infrastruttura, rilevando, bloccando e contenendo le minacce. In futuro, Cisco Hypershield (parte di Hybrid Mesh Firewall) estenderà l’applicazione della sicurezza pervasiva e zero-trust a ogni nodo AI, integrandosi con le DPU NVIDIA BlueField-3.

Protezione del carico di lavoro:

Cisco Hypershield impedisce il movimento laterale degli avversari e consente la mitigazione proattiva delle vulnerabilità senza necessità di patch, il tutto tramite un’unica interfaccia di gestione. Monitorando e controllando l’esecuzione dei processi, l’accesso ai file e le attività di rete, Hypershield offre una visibilità approfondita e un’applicazione mirata della sicurezza in tempo di esecuzione all’interno dei carichi di lavoro AI. I miglioramenti futuri rafforzeranno ulteriormente la protezione dei carichi di lavoro grazie all’integrazione con DOCA AppShield di NVIDIA BlueField-3, per il rilevamento in tempo reale delle minacce nei carichi di lavoro all’interno di macchine virtuali e container focalizzati sull’IA.

Protezione dell’applicazione IA:

Cisco AI Defense fornisce ai team di sicurezza e IA strumenti completi per proteggere le applicazioni di intelligenza artificiale dai rischi legati alla sicurezza (come comportamenti anomali e violazioni delle politiche) e alla protezione (come prompt injection e privacy dei dati) durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo. AI Defense si integra nei flussi di lavoro CI/CD esistenti, offrendo test automatizzati delle vulnerabilità e un livello comune di sicurezza runtime per qualsiasi modello o applicazione. Inoltre, AI Defense aiuta le aziende ad allinearsi agli standard di sicurezza per l’intelligenza artificiale tramite un’unica integrazione, tra cui NIST, MITRE ATLAS e OWASP LLM Top 10. I miglioramenti futuri prevedono l’integrazione con NVIDIA AI Enterprise, per semplificare i flussi di lavoro di sicurezza nell’ambito dell’intelligenza artificiale Cisco e NVIDIA hanno una comprensione unica delle esigenze dei clienti in termini di infrastruttura IA e, combinando le loro competenze, sono in grado di offrire modelli di implementazione flessibili accompagnati da architetture di riferimento collaudate. La Secure AI Factory fornirà ai clienti un’infrastruttura IA scalabile e ad alte prestazioni, supportandoli in ogni fase del loro percorso, con un’integrazione completa della sicurezza. Cisco Secure AI Factory con NVIDIA offrirà opzioni di implementazione flessibili, tra cui:

Ready-to-deploy: utilizzando Cisco Nexus Hyperfabric AI insieme al portafoglio di sicurezza di Cisco e alla tecnologia NVIDIA, i clienti possono implementare una soluzione AI verticalmente integrata che automatizza e semplifica l’intero ciclo di vita della Secure AI Factory, dalla progettazione alla distribuzione e al monitoraggio continuo.

Build-your-own: grazie ai componenti modulari personalizzabili di Cisco, NVIDIA e dei partner dell’ecosistema di storage aziendale, i clienti possono integrare la propria infrastruttura esistente e creare soluzioni progettate su misura per i propri ambienti. “In un mercato in rapida evoluzione come quello odierno, le aziende necessitano di qualcosa che vada oltre la semplice tecnologia: hanno bisogno di soluzioni end-to-end capaci di affrontare le loro sfide più urgenti. Vedo Cisco e NVIDIA unire i loro punti di forza per offrire soluzioni integrate che, a mio avviso, stimoleranno l’innovazione, semplificheranno l’implementazione e ottimizzeranno le operazioni,” ha dichiarato Patrick Moorhead, fondatore, CEO e Chief Analyst di Moor Insights & Strategy. “L’intelligenza artificiale non è una sfida semplice, ma la combinazione di questi due elementi potrebbe rappresentare un ‘pulsante facile’ per l’infrastruttura IA. Rendendo l’infrastruttura IA più semplice da adottare e gestire, le aziende potrebbero accelerare la trasformazione digitale e raggiungere i loro obiettivi strategici con maggiore sicurezza.”

Cisco e NVIDIA: Il viaggio verso un’architettura convalidata e unificata

La velocità è cruciale per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale, e Cisco e NVIDIA hanno fatto significativi progressi nell’ambito della collaborazione annunciata a febbraio 2025. Cisco ha sviluppato nuove architetture di riferimento con opzioni di implementazione, che includono Cisco Nexus Hyperfabric AI o gli switch Cisco Nexus serie 9000, entrambe convalidate e basate sulla NVIDIA Enterprise Reference Architecture per HGX H200 e Spectrum-X.



Disponibilità

Le soluzioni basate su Cisco Secure AI Factory con architettura NVIDIA saranno disponibili per l’acquisto entro la fine dell’anno solare 2025. Tuttavia, molti dei singoli componenti tecnologici inclusi nell’architettura sono già disponibili a partire da oggi.





