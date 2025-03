Con Moby E Tirrenia La Festa Del Papà Si Festeggia Con Il 100 Per Cento Di Sconto Sul Secondo Passeggero

(Adnkronos) – Milano, 17.03.2025 – Son tutti belli i papà del mondo. E, grazie a Moby e Tirrenia, le Compagnie delle famiglie italiane, sono anche felicissimi perché in occasione della loro Festa arriva uno sconto del 100 per cento sulla tariffa passeggero per un adulto, se accompagnato da almeno un bambino da 4 a 11 anni, o da un secondo adulto pagante. Lo sconto sarà applicato in automatico al momento della prenotazione sulla tariffa di passaggio ponte del secondo passeggero adulto, al netto di tasse, EU ETS, diritti e competenze, mentre è ovviamente sempre possibile acquistare cabine o poltrone a pagamento. La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi a mercoledì 19, il giorno della Festa del papà, per partenze Moby sulle tratte da e per Sardegna e Corsica (escluse solo la Santa Teresa-Bonifacio e viceversa e la Porto Torres-Ajaccio e viceversa) e Tirrenia sulla Napoli-Palermo-Napoli effettuate da oggi al 30 settembre e sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre. E c’è di più: questa promozione è cumulabile con le altre offerte di Moby e Tirrenia, a partire dal buono sconto del 20 per cento valido per il viaggio successivo. Insomma, per la Festa del papà quest’anno non c’è niente di meglio che iniziare a prepararsi per le vacanze, anche perché con Moby e Tirrenia i festeggiamenti durano per tutta la stagione, con il migliore network di rotte per le isole, la flessibilità nelle partenze che permette di scegliere le più comode, diurne o notturne, e soprattutto servizi di bordo unici. A partire da Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti più moderni, grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, che offrono standard da nave da crociera sulla linea fra Livorno ed Olbia, con un intero ponte dedicato alla ristorazione, tutta a vista, come uno show cooking galleggiante in ogni momento del viaggio. Ma la stessa qualità contraddistinta da freschezza, leggerezza e stagionalità – le tre parole d’ordine delle cucine di Moby e Tirrenia – si trova su tutta la flotta. Così come la tecnologia, sempre più presente sulle navi: dalle casse elettroniche che snelliranno le code su Moby Fantasy alla possibilità di avere il wi-fi gratis sulle navi della flotta a partire da Moby Legacy, Moby Fantasy, Moby Aki e Moby Wonder, ai nuovi maxishermi per non perdere nemmeno in mezzo al mare lo sport e i propri programmi preferiti su Sky. La Festa del papà con Moby e Tirrenia dura tutto l’anno. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)