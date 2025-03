Congresso AISG 2025: nuove strategie terapeutiche per il glaucoma, tra ricerca, diagnosi e innovazione chirurgica

(Adnkronos) –

Esperti da tutto il mondo si sono riuniti al congresso AISG per discutere le ultime novità nella diagnosi e nel trattamento del glaucoma, una delle principali cause di cecità a livello globale.

Genova, 25 marzo 2025. A Genova si è tenuto l’8° Congresso Internazionale AISG, un evento che, come ogni anno, ha coinciso con la Settimana Mondiale del Glaucoma. La conferenza ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra specialisti di tutto il mondo per fare il punto sui progressi nella gestione della malattia. Il glaucoma è una patologia neurodegenerativa che colpisce oltre un milione di persone in Italia, spesso senza sintomi nelle fasi iniziali. Se non trattato, porta a una progressiva perdita della vista fino alla cecità. “L’AISG è un punto di riferimento internazionale che raccoglie la partecipazione di esponenti di spicco del mondo scientifico, sia clinico che medico, del glaucoma, provenienti da tutto il mondo” ha spiegato il professor Stefano Miglior, presidente dell’Associazione Italiana per lo Studio del Glaucoma. “Quest’anno, nel corso delle discussioni scientifiche, sono emerse tematiche di grande rilevanza. Si è parlato molto della terapia medica, ma anche dell’approccio neuroprotettivo, che non si limita ad abbassare la pressione dell’occhio, ma mira a proteggere le cellule ganglionari della retina e il nervo ottico, aiutandoli a difendersi meglio dai danni legati alla malattia.” Il trattamento del glaucoma si basa tradizionalmente sulla riduzione della pressione intraoculare, ma gli esperti hanno sottolineato come in molti pazienti la malattia continui a progredire nonostante la terapia. “Da qui nasce l’esigenza di aiutare le cellule nervose in altro modo. La neuroprotezione rappresenta una frontiera fondamentale della ricerca, con diverse molecole studiate per il loro potenziale terapeutico. Tra queste, la vitamina B3 e la berberina stanno mostrando risultati promettenti” ha dichiarato il professor Michele Iester. Oltre alle terapie farmacologiche e neuroprotettive, il congresso ha approfondito anche il ruolo della chirurgia nel trattamento del glaucoma. “Molto spesso il glaucoma e la cataratta coesistono nello stesso paziente, poiché entrambe sono patologie legate all’età. Per questo motivo, in alcuni casi è necessario valutare un approccio chirurgico combinato, che preveda l’estrazione della cataratta insieme a un intervento per ridurre la pressione oculare” ha spiegato il professor Luciano Quaranta, sottolineando come le tecniche mini-invasive, attraverso l’inserimento di dispositivi di drenaggio all’interno dell’occhio, stiano migliorando gli esiti per i pazienti. L’evoluzione della chirurgia e delle terapie mira non solo a migliorare i risultati clinici, ma anche a garantire una migliore qualità della vita ai pazienti. “La terapia deve essere efficace nel controllare la malattia, ma anche ben tollerata e compatibile con le esigenze quotidiane. Oggi abbiamo farmaci che si somministrano una sola volta al giorno con un alto profilo di sicurezza e tecniche chirurgiche mini-invasive, come gli stent in gel, che permettono di ridurre la pressione oculare con un impatto minimo sulla routine del paziente” ha chiarito il professor Roberto Carassa. Il congresso AISG ha evidenziato come la lotta al glaucoma passi attraverso un approccio sempre più personalizzato, che integri diagnosi precoce, innovazione farmacologica e nuove tecniche chirurgiche. La ricerca continua a offrire nuove prospettive, con l’obiettivo di preservare la vista e migliorare la qualità di vita di milioni di persone affette da questa patologia.

Associazione italiana per lo studio del glaucoma (Aisg)

