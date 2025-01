Connettività in Italia: ecco i migliori provider del 2024 secondo Komparatore.it. Rapporto 2024 sullo Stato di Internet

(Adnkronos) –

Milano, 9 Gennaio 2025 – Il Rapporto 2024 sullo Stato di Internet in Italia offre un’analisi completa delle prestazioni delle connessioni di rete, evidenziando i migliori provider nazionali, come Iliad e Wind Tre, e le regioni più performanti, tra cui Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Grazie ad oltre 79.000 test eseguiti, il report include un approfondito dettaglio su base regionale, mostrando le differenze infrastrutturali e tecnologiche tra Nord, Centro e Sud, e fornendo preziose indicazioni per chi desidera scegliere il provider più adatto alle proprie esigenze.

Komparatore.it, piattaforma online attiva nella comparazione di tariffe per connessioni Internet, luce, gas e noleggio a lungo termine, annuncia la pubblicazione del Rapporto 2024 sullo Stato di Internet in Italia. Basato su oltre 79.000 test di velocità eseguiti dagli utenti, offre una panoramica approfondita sulle prestazioni delle connessioni Internet nel nostro Paese, evidenziando le differenze regionali e i provider che stanno trainando l’innovazione nel settore. Il rapporto, redatto dall’Osservatorio Statistico di Komparatore.it, analizza dettagliatamente i dati raccolti tramite il sistema avanzato di misurazione della velocità Internet, che monitora parametri come download, upload e latenza. Questi dati forniscono una visione chiara e aggiornata delle performance dei principali operatori (ISP), offrendo un utile strumento per guidare le scelte dei consumatori e supportare la transizione digitale in Italia. Tutti i dati sono disponibili qui: https://speedtest.komparatore.it. Iliad si conferma il leader indiscusso a livello nazionale, con una velocità media di download di 476,45 Mbps, una velocità di upload di 291,89 Mbps e una latenza di soli 18,11ms, ideale per attività ad alta intensità di banda come lo streaming in 4K, il gaming online e il lavoro da remoto. Wind Tre si distingue in particolare nel Friuli-Venezia Giulia, registrando prestazioni eccezionali con una velocità di download che supera i 700 Mbps, risultato di investimenti significativi nell’infrastruttura locale. Anche altri provider si sono fatti notare per l’equilibrio tra prestazioni e stabilità. Vodafone, TIM e Sky Wifi si posizionano tra i migliori per qualità del servizio, offrendo latenze competitive e connessioni affidabili. In regioni come Lazio, Campania e Lombardia, questi operatori dimostrano che la competizione sul mercato Internet italiano è in forte crescita, spingendo verso soluzioni tecnologiche sempre più avanzate. Per visionare il dettaglio degli ISP i ogni singola regione è possibile consultare l’interno Report al seguente link:

https://speedtest.komparatore.it/rapporto-stato-internet-italia-2024.pdf

Il Rapporto 2024 sottolinea le differenze infrastrutturali tra le varie regioni italiane. Mentre il Nord Italia si conferma come il punto di riferimento per la connettività, con regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ai vertici per velocità medie e stabilità, il Centro e Sud Italia mostrano segnali incoraggianti, pur evidenziando la necessità di ulteriori interventi per colmare il divario digitale. Secondo il rapporto, la maggior parte delle regioni italiane presenta velocità di download superiori ai 300 Mbps, a testimonianza di una rete infrastrutturale in costante miglioramento. Tuttavia, la latenza media varia significativamente tra le regioni, con alcune aree che necessitano di ulteriori interventi per offrire connessioni stabili e performanti, soprattutto in ambito rurale. Il mercato italiano continua a evolversi, trainato dalla competizione tra i principali operatori. La presenza di player innovativi non solo stimola la riduzione dei costi, ma incentiva anche lo sviluppo di nuove tecnologie. Il Rapporto 2024 fornisce non solo un’analisi dettagliata delle prestazioni Internet in Italia, ma rappresenta anche un punto di riferimento per i consumatori. Grazie ai dati raccolti tramite gli speed test effettuati, gli utenti di Komparatore.it possono prendere decisioni più consapevoli, mentre il mercato può continuare a evolversi in risposta alle esigenze dei cittadini. Per ulteriori informazioni, approfondire i dati regionali e testare la propria connessione, visita l’Osservatorio Statistico sulla Velocità Internet in Italia di Komparatore.it: https://speedtest.komparatore.it.

