Crisi del Bergamotto: le proposte di Mary Modaffari Presidente Nazionale C.N.E- Federimprese Europa

(Adnkronos) – Roma, 19 marzo 2025.Il bergamotto, simbolo dell’identità calabrese , sta affrontando una grave crisi economica con il blocco delle attività delle industrie estrattive e la mancata vendita di metà della produzione. Moltissimi quantitativi di raccolto sono rimasti invenduti a causa della sospensione delle attività da parte delle aziende estrattive, mettendo in ginocchio le aziende agricole della fascia jonica reggina. Chiaramente ci troviamo di fronte ad una situazione molto allarmante in quanto questo fritto rappresenta una delle pietre militari della ricchezza Calabrese . Le aziende agricole nostre associate sono al collasso poiché non riescono ad ammortizzare le spese anticipate per portare avanti la produzione e rimangono con i frutti attaccati agli alberi. Eppure basti pensare alle numerose richieste da parte dei mercati esteri di questo meraviglioso frutto e dell’ essenza . Orbene il primo step dovrebbe essere quello di aprire dei ” varchi ” alle aziende , dando la possibilità di creare dei canali con varie industrie interessate all’ acquisto del prodotto . Proprio per questa ragione fondamentale è lo sviluppo dell’ internazionalizzazione: dare un supporto alle aziende all’ apertura nei mercati esteri per potenziare la crescita economica delle prime delle piccole imprese . Siamo comunque disponibili a sostegno delle imprese Calabresi operanti nel settore del Bergamotto, di mettere a disposizione la nostra rete di accordi con le camere di commercio internazionali e consorzi di associazioni di categoria per poter mettere in contatto tra di loro aziende del settore con le varie industrie che sono interessate all’ acquisto del frutto, altresì chiedere subito un tavolo tecnico alle Istituzioni Europee, Nazionali e Regionali per dare risposte concrete e attivare ogni procedura idonea per rilanciare il settore chiedendo anche la possibilità che vengano adottate tutte le azioni necessarie per dare sostegno economico alle aziende agricole in questo momento di crisi .

ufficiostampa@cne.info

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)