Dalla farmacia a Sanremo: il viaggio musicale del Dr. Pier alias Pier Luigi Guida

(Adnkronos) – Udine 17 Marzo. In un mondo in cui la musica e la salute sembrano appartenere a universi paralleli, Pier Luigi Guida, noto come Dr. Pier, ha dimostrato che le due sfere possono coesistere armoniosamente. Originario di una storica famiglia di farmacisti, Guida ha trovato un modo unico per combinare la sua passione per la musica con la sua professione, portando il suo brano musicale fino al prestigioso contesto di Sanremo. “Io e mio fratello siamo la settima generazione di farmacisti”, racconta Guida, sottolineando come la sua vita sia stata da sempre legata alla farmacia. Tuttavia, la sua passione per la musica non è mai stata messa da parte. “Ho sempre ascoltato tanta musica italiana, e questo mi ha portato a scrivere canzoni”, spiega. La svolta è arrivata quando, per gioco, ha scritto una canzone che facesse ballare, un brano che ha poi portato a Sanremo. La musicoterapia, come dimostrano le statistiche, è una disciplina in crescita, utilizzata per trattare vari disturbi, dal ritardo mentale all’Alzheimer. Guida ha saputo sfruttare questa connessione tra musica e benessere, creando un progetto che unisce le sue due passioni. “La musica mi permette di decomprimere e tornare al lavoro con più energia”, afferma. La sua esperienza a Sanremo non è stata solo un’opportunità di visibilità, ma anche un modo per dimostrare che la musica può essere un potente strumento di promozione della salute. “Non esiste un palco più grande di Sanremo per farsi conoscere”, dice Guida, evidenziando l’importanza di questa vetrina. Le prospettive per Guida sono promettenti. Nel campo della musicoterapia, un settore in cui sempre più studenti si stanno specializzando, come dimostrano i dati del Conservatorio di Verona, dove dal 2007, 134 studenti hanno completato il biennio di musicoterapia, potrebbe essere un esempio da seguire. L’approccio innovativo di Guida potrebbe ispirare altri professionisti della salute a esplorare nuove modalità di interazione con i pazienti. “Il mio lavoro è legato alla salute, ma la musica mi permette di connettermi con le persone in modo diverso”, afferma Guida. Con la crescente attenzione verso la musicoterapia e l’interesse per approcci olistici alla salute, il percorso di Guida potrebbe non solo arricchire la sua carriera, ma anche contribuire a una maggiore integrazione tra musica e medicina. “Dimmi come stai e ti darò la canzone giusta”, anticipa Guida, rivelando un progetto futuro che unisce musica e benessere. In un’epoca in cui la salute mentale è al centro dell’attenzione, iniziative come quella di Guida potrebbero avere un impatto positivo significativo sulla società, offrendo nuove opportunità lavorative e promuovendo il benessere attraverso la musica. Per informazioni: farmaciaguida1853@gmail.com —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)