D’Arienzo Collezioni: e-commerce di moda ed eccellenza italiana

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Avellino, 6 maggio 2026. Nell’oceano di competitività dell’e-commerce italiano, distinguersi non dipende soltanto dalla visibilità, ma dalla capacità di esprimere con coerenza cura nei dettagli ed esperienza. D’Arienzo Collezioni ne è una dimostrazione concreta, come conferma un risultato di grande rilievo che ha attirato l’interesse sia degli operatori del settore sia di un pubblico attento ed esigente: il secondo posto nella graduatoria dei migliori e-commerce italiani nella categoria Moda e Accessori, sottocategoria Moda, elaborata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ITQF insieme a La Repubblica Affari & Finanza.



Si tratta di un riconoscimento che rappresenta il punto di arrivo di un percorso costruito nel tempo, con dedizione, discrezione e passione, sempre orientato verso un obiettivo preciso: offrire un’esperienza di acquisto online all’altezza delle boutique più esclusive.

Per comprendere davvero il valore di questo risultato, bisogna considerare quanto sia complesso rientrare tra le eccellenze del settore. Lo studio “900 Migliori E-Commerce d’Italia 2025/26”, arrivato alla sua settima edizione, non si limita infatti a raccogliere preferenze, ma si fonda su un’analisi indipendente e rigorosa, sviluppata secondo criteri scientifici che non lasciano spazio all’approssimazione.

L’indagine parte da una long list composta da oltre 9.000 store online italiani, individuati tra i risultati più rilevanti dei motori di ricerca. Già in questa fase iniziale viene effettuata una selezione molto severa:

È però nella fase successiva che la valutazione si trasforma in una vera analisi qualitativa. Un gruppo di esperti esamina ogni sito sulla base di quindici criteri distinti, che includono la funzionalità della ricerca interna, la facilità di utilizzo del catalogo, la qualità della presentazione dei prodotti, la chiarezza delle informazioni relative a spedizioni e resi, fino agli standard di affidabilità e sicurezza percepiti dall’utente. Ogni dettaglio viene preso in considerazione, senza trascurare alcun elemento.

A completare l’indagine interviene poi un ampio sondaggio realizzato con metodologia CAWI su oltre 320.000 clienti italiani nel mese precedente alla pubblicazione, con un campione rappresentativo per area geografica, sesso ed età. A ogni intervistato che aveva effettuato acquisti presso uno specifico negozio online è stato chiesto di esprimere il proprio livello di soddisfazione complessiva, scegliendo tra sei diversi gradi di giudizio: da «entusiasta» fino a «per niente soddisfatto». Il punteggio finale attribuito a ciascun brand nasce dalla sintesi, equamente bilanciata, tra la valutazione tecnica degli esperti (50%) e quella dei clienti (50%): soltanto i marchi che superano la media del proprio comparto ottengono la certificazione ufficiale ITQF e l’inserimento nella classifica pubblicata su repubblica.it.

D’Arienzo Collezioni non ha conquistato il secondo posto in questa classifica limitandosi a inseguire le logiche di un’indagine statistica. Alla base di questo risultato c’è qualcosa di più profondo e meno facilmente riproducibile: il modo in cui il brand campano interpreta il concetto di lusso accessibile e di eleganza italiana.

Ogni collezione racconta una storia che affonda le radici nel territorio di Solofra, nell’artigianalità e in una sensibilità estetica affinata nel tempo. Il sito e-commerce riflette pienamente questa identità:

Ne nasce un’esperienza utente che riesce a coniugare emozione e funzionalità, offrendo a ogni cliente la sensazione di essere accolto come in una boutique fisica, con tutta la discrezione e la competenza che ciò comporta.

È proprio questo equilibrio, tra tradizione manifatturiera e innovazione digitale, a rendere il traguardo di D’Arienzo Collezioni non solo meritato, ma anche profondamente significativo. In un mercato in cui prevalgono le grandi realtà internazionali, affermarsi come eccellenza italiana certificata significa esprimere un’identità forte, prima ancora di raggiungere un successo commerciale.

Il riconoscimento ottenuto da La Repubblica rappresenta così il vertice di un percorso costruito con passione per la moda e attenzione autentica verso ogni singolo capo realizzato.

Contatti:

D’Arienzo CollezioniSito web: https://www.darienzocollezioni.it/

Ufficio stampa: https://www.forzaseo.com/



COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di D’Arienzo Collezioni

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