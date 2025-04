Domani il Giubileo della Salute Mentale

(Adnkronos) –

Il 3 aprile, dalle 9.15 alle 17.30, presso l’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense, un’importante occasione di confronto che si concluderà con il passaggio della Porta Santa nella Basilica di San Giovanni in Laterano

Roma, 2 aprile 2025 – Il 3 aprile 2025, dalle 9.15 alle 17.30, l’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense, in Piazza San Giovanni in Laterano 4, Roma, ospiterà il Giubileo della Salute Mentale, un’importante occasione di confronto tra esperti, rappresentanti delle istituzioni, stakeholder del settore e associazioni che permetterà di analizzare le criticità emergenti e proporre soluzioni condivise volte a migliorare la risposta sanitaria e sociale alle sfide attuali.

Lo scenario

L’attuale scenario epidemiologico della Salute Mentale è completamente diverso da quello di 50 fa. Emergono con forza bisogni di cura legati alla problematicità dell’adolescenza e dell’ingresso nella vita adulta, con manifestazioni psicopatologiche di tipo comportamentale inerenti la sfera della regolazione delle emozioni. Appartengono a questa vera e propria ondata, aggravata dalla pandemia, i tentativi di suicidio, l’autolesionismo, i disturbi del comportamento alimentare, i disturbi di personalità borderline. La comorbidità con l’abuso di sostanze ha modificato il decorso anche delle patologie “tradizionali”, come le psicosi schizofreniche, il disturbo bipolare e la depressione, generando sindromi inedite, che non trovano corrispettivo nella psicopatologia classica. A questi si sono aggiunti i bisogni di quelle persone affette da disturbi psichici non risolti che hanno generato situazioni di parziale o totale esclusione sociale e fragilità esistenziali che si riflettono anche sul piano biologico prospettando una ingiusta ridotta attesa di vita rispetto alla popolazione di controllo.

Il programma

I lavori prenderanno il via con i saluti istituzionali del Ministro della Salute Orazio Schillaci e del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, seguiti dagli interventi introduttivi di Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, e del professor Alberto Siracusano, Coordinatore del Tavolo Tecnico sulla Salute Mentale del Ministero della Salute. Tra i momenti di approfondimento della giornata, che si aprirà con la moderazione di Paola Severini Melograni, Giornalista Rai, conduttrice di “O anche no” e Gianni Cervellera, Coordinatore Pastorale presso i Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio (Milano), il Panel “Salute Mentale e Società” vedrà la partecipazione di Ketty Vaccaro, Responsabile Area Ricerca Biomedica e Salute Censis, Andrea Malaguti, Direttore de “La Stampa” e Ledia Lazeri, Regional Advisor per la Salute Mentale dell’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS, Marco Mattei, Capo di Gabinetto del Ministro della Salute, con la moderazione di Massimo Cozza, Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 2. A seguire, il Panel “Salute Mentale e Politiche Sanitarie”, con Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, Francesco Zaffini, Presidente10ª Commissione permanente, Senato della Repubblica, Ignazio Zullo, Membro 10ª Commissione permanente, Senato della Repubblica e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare One Mental Health, Gian Antonio Girelli, Membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Annarita Patriarca, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Fabrizio d’Alba, Presidente Federsanità Anci, e Giovanni Migliore, Presidente Fiaso. Modera Giuseppe Nicolò, Direttore DSM – DP ASL Roma 5 e Coordinatore vicario del Tavolo Tecnico Salute Mentale del Ministero della Salute.

Antonio Mautone, Direttore U.O.C. Salute Mentale di Eboli- Oliveto Citra presso ASL Salerno e Maria Luisa Scattoni, Dirigente di Ricerca Istituto Superiore di Sanità, modereranno il Panel “Salute mentale, prevenzione e innovazione” in cui interverranno Gemma Calamandrei, Direttore Centro Scienze del Comportamento ISS, Sergio Iavicoli, Direttore Generale della Prevenzione, Ministero della Salute, Agostino Miozzo, già coordinatore Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri e Pierluigi Russo, Direttore tecnico scientifico AIFA. Il pomeriggio si aprirà con il Panel “Salute mentale e lavoro”, con gli interventi di Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Carlo Catalano, Ispettore Generale Sanità Militare, Felicia Giagnotti, Presidente Fondazione Progetto ITACA. La moderazione sarà affidata a Tommaso Maniscalco, Coordinatore del Gruppo Interregionale Salute Mentale della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale ASL Roma 1 e Vicepresidente Fiaso.

Paolo Benanti, Presidente Commissione AI per l’Informazione del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), Giovanni Leonardi, Capo Dipartimento One Health, Ministero della Salute, Samuele Cortese, Full Professor of Child and Adolescent Psychiatry at the University of Southampton and Honorary Consultant Child and Adolescent Psychiatrist for Solent NHS Trust, Full Professor presso la New York University, Cinzia Niolu, Professoressa Ordinaria di Psichiatria, Università degli studi di Roma Tor Vergata e Alessandro Padovani, Presidente Società Italiana di Neurologia, interverranno nel panel “Salute mentale e One Mental Health”, moderato da Elisa Maria Fazzi, Direttrice U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili, Brescia – Professoressa Ordinaria di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di Brescia e Stefano Vicari, Direttore UOC Neuropsichiatria Infantile IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Professore Ordinario Neuropsichiatria Infantile, Università Cattolica del Sacro Cuore. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, interverrà nel panel “Salute mentale, giovani e sport” con Gianluca Esposito, Professore, Direttore del dipartimento di neuroscienze, con la partecipazione di Luigi Mazzone, Presidente Federazione Italiana Scherma e Alessandro Ossola, Atleta Paralimpico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera. A moderare, Emi Bondi, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Presidente Società Italiana di Psichiatria e Francesco Caroli, Coordinatore Nazionale Rete Città Sane OMS.

Trevor Ahrendt, S. Francisco Psychotherapy Research Group e Giambattista Tura, Psichiatra, Dirigente Medico Responsabile Struttura complessa di Psichiatria IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia parleranno di “Salute mentale e spiritualità” nel panel moderato da Graziella Boi, Direttrice Dipartimento Salute Mentale e dipendenze ASL di Cagliari e Mariella Enoc, Procuratrice Speciale Ospedale Valduce – Villa Beretta. Dopo le conclusioni, affidate al professor Alberto Siracusano e a Massimo Angelelli, è previsto il Passaggio della Porta Santa nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il Giubileo della Salute Mentale è organizzato da Motore Sanità con il patrocinio del Ministero della Salute e dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana e con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, Otsuka, Lundbeck, Rovi e Teva. ⇒

