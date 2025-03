Dormire meglio e respirare meglio con i nuovi purificatori d’aria Philips

(Adnkronos) –

Il segreto per un sonno più profondo e rigenerante, ridurre le allergie e favorire il comfort di tutta la famiglia

11 marzo 2025. Un buon riposo è fondamentale per la salute e il benessere di ogni persona, a tal punto che ogni anno il 14 marzo si celebra in tutto il mondo il World Sleep Day, una giornata mondiale, promossa dall’Accademia della Medicina del Sonno, nata per sensibilizzare sui disturbi del sonno e per promuovere efficaci trattamenti con il fine di perfezionare la qualità della vita. La qualità dell’aria nella nostra stanza da letto gioca un ruolo cruciale nel migliorare il riposo notturno. L’uso di purificatori d’aria in camera può contribuire ad aumentare significativamente la qualità del sonno, ridurre i disturbi respiratori e promuovere una notte di riposo rigenerante. In questo contesto, i purificatori d’aria diventano delle risorse cruciali: questi dispositivi rappresentano un contributo fondamentale in quanto, attraverso l’impiego di avanzate tecnologie di filtraggio, catturano polvere, allergeni e sostanze inquinanti presenti nell’ambiente domestico.

Philips propone due nuovi purificatori d’aria, dal design compatto ed elegante, le cui dimensioni variano a seconda della stanza in cui verrà utilizzato e che, grazie ad un tasso di erogazione pulita, filtrano efficacemente tutte le sostanze nocive presenti in casa. Il purificatore PureProtect Mini Serie 900 di Philips, depura ambienti fino a 65 m² grazie ad un filtraggio HEPA a tre strati in grado di catturare particelle invisibili come polvere, polline e virus in pochi minuti, utilizzando una quantità minima di energia. Alla massima potenza, infatti, il purificatore d’aria consuma 23W, meno energia di una lampadina tradizionale.Inoltre, con la modalità notturna, il funzionamento è ultra silenzioso, più impercettibile di un sussurro e la luce del display si attenua riducendo al minimo eventuali disturbi. Per abitazioni più ampie, la soluzione è il PureProtect Water Serie 3400 capace di rimuovere allergeni e agenti inquinanti in spazi fino a 78m². Questo modello è purificatore d’aria e umidificatore smart 2 in 1, perfetto per combattere i sintomi dell’aria secca quali pelle secca, labbra screpolate, naso e gola irritati, grazie alla tecnologia NanoCloud, regolando temperatura e umidità dell’ambiente automaticamente in base a all’impostazione che si desidera. Grazie all’ampio serbatoio dell’acqua da 3,2L, PureProtect Water Serie 3400 consente fino a 15 ore di utilizzo ininterrotto. Inoltre, con l’app Air+, è possibile monitorare la qualità dell’aria interna ed esterna e controllare il dispositivo in un semplice gesto, anche a distanza. In occasione della Giornata internazionale del Sonno, Philips promuove l’intera collezione di prodotti Air Care con uno sconto del 30% inserendo il codice SLEEPDAY30 valido fino al 20 marzo esclusivamente su

www.philips.it

Purificatore PureProtect Mini Serie 900: prezzo consigliato al pubblico 199,99€ Purificatore e umidificatore PureProtect Water Serie 3400: prezzo consigliato al pubblico 399,99€ Per maggiori informazioni:

https://www.philips.it/c-m-ho/umidificatori-e-purificatori-daria/purificatore-per-laria



Seguici su



Facebook: https://www.facebook.com/PhilipsHomeLivingItalia



Instagram:

https://www.instagram.com/philipscasa/



Per maggiori informazioni:



VERSUNI Ufficio Stampa Versuni Italia

Valeria Nowak Media & PR Manager M&C SAATCHI PR

valeria.nowak@versuni.com



info@mcsaatchipr.it

Mob: 3351258056 Tel: 0236748250

Su Versuni

La missione di Versuni è creare soluzioni innovative per vivere le case al meglio, ogni giorno. Con oltre 900 brevetti a suo nome, il portafoglio di Versuni comprende elettrodomestici da cucina, prodotti per il caffè e la cura dell’aria, soluzioni per la cura degli indumenti e dei pavimenti. I prodotti a marchio Philips includono Philips Airfryer, la macchina per caffè espresso con sistema LatteGo, il ferro generatore di vapore PerfectCare, i purificatori d’aria e l’aspirapolvere senza fili AquaTrio. Gli altri marchi Versuni sono: Saeco, Gaggia, Preethi, Philips Walita, L’OR Barista e Senseo. Versuni ha sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e dispone di centri di innovazione, produzione e commercializzazione in tutto il mondo, con una presenza in oltre 100 Paesi. I suoi prodotti più innovativi aderiscono ai requisiti di EcoDesign e rispecchiano l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità. Versuni è un’ex divisione commerciale di Royal Philips ed era precedentemente nota come Philips Domestic Appliances. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)